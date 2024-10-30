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На следующей неделе штрафов для водителей не будет. Тысячи полицейских не будут собирать их в знак протеста

Новости 420on
2 ноября 2024
11:00
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Тысячи полицейских, работающих на улицах и в моторизованных патрулях, примут участие в запланированной на следующую неделю акции протеста, в ходе которой полицейские будут бороться с некоторыми правонарушениями по договоренности вместо штрафов, сообщил ее организатор Мартин Червенка. Акция призвана привлечь внимание к тяжелой кадровой и финансовой ситуации в чешской полиции и пройдет по всей стране с 4 по 8 ноября.
«Если бы все письма, сообщения и звонки, которые я получил, были бы сохранены, было бы понятно, что тысячи полицейских находятся в плачевной ситуации», — сказал в пятницу заместитель председателя профсоюза сил безопасности и начальник районного управления полиции Писека Червенка.

Он сожалеет, что протест заключается только в том, чтобы не собирать штрафы, потому что акция в первую очередь призвана привлечь внимание общественности к тому, что полиция находится не в лучшей форме. Из-за отсутствия людей, которых на 6 000 меньше, чем должно быть по табелям, а также из-за перегруженности тех, у кого работы больше, чем раньше.

«Если для этого есть законные возможности и соблюдены все условия, вместо того, чтобы выписывать людям штраф, мы объясним им, что ситуация в органах безопасности плохая и ее нужно решать», — сказал Червенка, отметив, что по договоренности вместо денежного штрафа полицейские будут рассматривать правонарушения только там, где им это позволяет закон.

Само руководство полиции через пресс-секретаря президиума Ондрея Моравчика заявило, что зарегистрировало требования профсоюзов и согласно с ними в вопросе необходимости повышения зарплат офицерам и гражданским служащим.

«Выбор формы протеста полностью зависит от профсоюза, а сотрудники службы будут следить за исполнением обязанностей, чтобы ни в коем случае не возникло угрозы задержки или упущения нарушений», — сказал пресс-секретарь Моравчик.

По его словам, президиум не сомневается, что протестующие знают о своих правовых обязательствах и не оставят незамеченными ни одного противоправного действия, о котором им станет известно. Невозможно определить, сколько денег в общей сложности потеряет полиция из-за того, что многие более легкие правонарушения будут рассматриваться сотрудниками по договоренности, а не по штрафам. «Мы не отслеживаем централизованно ни количество выписанных штрафов, ни совокупный объем средств, собранных таким образом», — добавил представитель президиума.

Однако, по словам Червенки, протесты будут связаны не только с отказом от штрафов, но и с тем, что на следующей неделе патрули не будут приезжать в кратчайшие сроки на мелкие правонарушения или случаи, когда нет угрозы жизни и здоровью.

«Мы также согласились с тем, что временного давления, которое постоянно оказывается на нас, чтобы мы решали все быстро, больше не будет, людям просто придется ждать. Мы также хотим обратить внимание на то, что, поскольку нас не хватает, полицейские испытывают все большую нехватку времени и подвергаются большему риску совершения ошибок, что совершенно нежелательно», — сказал Червенка.

По его словам, от некоторых полицейских он получил информацию о том, что начальство оказывает на них давление, чтобы они не участвовали в акции протеста со штрафами.

«Я написал им сегодня (в пятницу), что мы не хотим, чтобы у кого-то были проблемы, даже если они выражают мнение, которое поддерживает наше, и что, конечно, мы уважаем и понимаем, что они не будут участвовать в акции или сделают это символически», — сказал Червенка.

С другой стороны, только в пятницу к нему обратились около десяти отделов, причем не обычные полицейские, работающие на улице, а люди из криминальной полиции, чтобы выразить свою поддержку, спрашивая, как они могут принять участие в акции, если сами не собирают штрафы.

«Мы также начинаем слышать от коллег — руководителей различных отделов, что мы правы, что ситуация плохая и что нам нужно что-то с этим делать», — отметил Червенка.

Он также планирует принять участие в акции протеста членов профсоюзов безопасности, запланированной на 21 ноября перед зданием Министерства внутренних дел на пражской Летне. Он хочет, чтобы отдельные профсоюзные организации, которых существует несколько, объединились и выступили в поддержку сотрудников всех силовых структур.
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