Даже образованные люди верят дезинформации, считает эксперт Чешской Академии наук

«Причина, по которой мы верим дезинформации, заключается в том, что мы принадлежим к определенной группе или политическому лагерю, например, отрицаем, что изменение климата происходит. Поэтому мы автоматически принимаем дезинформацию, — говорит Коближек. По его словам, образованные люди применяют свое критическое мышление только в тех случаях, когда сталкиваются с информацией, которая их не устраивает, и им нужно ее опровергнуть.



По его словам, часто распространяемой неправдой и дезинформацией является утверждение о том, что Земля плоская. Коближек отметил, что в случае с так называемыми «плоскоземлянами» следует различать две вещи: кто провозглашает неправду, и второе — кто-то в нее верит. «Кто-то может утверждать неправду с какой-то целью, не веря в нее сам. Например, те люди, которые говорят, что Земля плоская, часто не верят в это — или им все равно. Они воспринимают это скорее как протест против науки и так далее», — добавил он.



Дезинформация сама по себе определяется как информация, которую человек использует для манипулирования кем-либо и имеет злые намерения. По его словам, две значительные кампании по дезинформации, которые имеют отношение к исследованию дезинформации, включают президентскую кампанию Дональда Трампа в 2016 году. Другим важным событием, по его словам, была пандемия ковид-19, которая вызвала широкий спектр дезинформации.



В то время, по словам эксперта, распространение дезинформации стали рассматривать как распространение вируса, и был введен термин «инфодемия». Одним из инструментов борьбы с дезинформацией он назвал проверку фактов, но даже она имеет свои ограничения, сказал он.



«Это означает, что, когда вы сталкиваетесь с неправдой, вы указываете на факты, как они есть. Но у этого есть свои слабые стороны», — считает он. По его словам, часто люди, которые узнают от дезинформации, начинают заблуждаться относительно других утверждений и задаются вопросом, какие из мифов еще не развенчаны.



Помимо прочего, Коближек также затронул тему языка вражды, известного в английском как «hate speech». Он определяется как тип речи, направленный на разжигание ненависти к группе людей. Политики используют его, чтобы набрать очки, например, когда порочат цыган или украинцев, сказал он.



В связи с языком вражды Коближек обратил внимание на устоявшуюся концепцию так называемого «эффекта разнузданности», когда у людей создается впечатление анонимности или того, что они находятся в виртуальном пространстве, где все не совсем так, и они высказывают ненавистнические заявления, которые не стали бы говорить в реальности. «Речь идет не только о наказании с речевой стороны, но и об ответственности владельцев социальных сетей и свободы слова», — добавил эксперт.