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Выхлопная катастрофа! Эта страна возглавила шокирующий рейтинг — догадываетесь, какая?

Новости и статьи
8 ноября 2024
18:00
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Британский сервер Eco Experts назвал Чехию самой «токсичной» страной в Европе по количеству выбросов. Причин тому несколько, но главные из них — возраст автомобилей и отсутствие электромобилей. В каких же странах лучше всего дышится людям?
Загрязнение воздуха в городах — настоящая глобальная проблема, которую Европа намерена решить, запретив пластиковые соломинки и двигатели внутреннего сгорания. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за плохого воздуха преждевременно умирает до полумиллиона европейцев.

Еще 6,5 миллиона европейцев ежегодно заболевают астмой или бронхитом, что, как считается, связано с токсичной средой городов.

Многие возлагают вину на автомобильную промышленность, которая, хотя и производит меньший процент выбросов в глобальном масштабе (воздушные и морские перевозки многократно превышают количество автомобилей), более сконцентрирована на местном уровне. Типичная ситуация — тысячи водителей каждое утро пытаются добраться до работы, и их автомобили выбрасывают в воздух смесь (в высшей степени) токсичных веществ. Каждый день, 24 часа 7 дней в неделю.

Британский сайт Eco Experts составил рейтинг 25 европейских стран по четырем аспектам, влияющим на токсичность автомобилей.
Это средний возраст, количество автомобилей на 1 000 жителей, процент автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, и уровень загрязнения окружающей среды.

По данным британского сайта, чехи победили в этом рейтинге. У них шестое место в Европе по количеству автомобилей на альтернативном топливе (0,7%) и шестой по возрасту автопарк со средним возрастом 14,5 лет. По самому высокому уровню загрязнения окружающей среды они занимают третье место в европейском рейтинге.

Второе место заняли польские соседи, у которых, несмотря на 15,5% автомобилей на альтернативном топливе, возраст автопарка составляет 17,2 года, а уровень зарегистрированной токсичности самый высокий в Европе, что ставит Польшу на вторую позицию.

«Бронза» досталась Эстонии, где водители управляют автомобилями, возраст которых в среднем составляет 15,1 года, и которая занимает пятое место по количеству автомобилей на душу населения. Кроме того, в стране всего 0,6% автомобилей работают на альтернативных видах топлива. Следующими по уровню токсичности являются Хорватия, Словакия, Словения и Румыния.

Где чище?
Британские автомобилисты заняли 18-е место из 25 в рейтинге токсичности Eco Experts, пропустив вперед Германию (17-е), Францию (16-е), Италию (13-е) и Испанию (7-е). Великобритания получила плюсы в основном за низкий средний возраст автопарка (8,5 лет), несмотря на небольшое количество автомобилей, работающих на альтернативном топливе (1,1%).

Ирландия, которая соседствует с Великобританией (24-е место), напротив, показала хорошие результаты, заняв седьмое место по количеству автомобилей на душу населения и четвертое место по уровню загрязнения воздуха на старом континенте.

Лучше всего в исследовании проявили себя шведы. Согласно полученным результатам, это самая чистая страна в Европе. Норвегия, однако, не была принята во внимание.

Шведы также добились хороших результатов (25-е место, то есть победители), так как 7 % автопарка работает на альтернативных видах топлива, и там был зафиксирован самый низкий уровень загрязнения воздуха. Очень хорошо показали себя финны (23-е место) и датчане (22-е место).

Удивительно, но мекка электромобилей, Норвегия, не была включена в исследование, хотя она и не является частью Европейского союза, как Великобритания.

Правда, в Чехии благодаря программе субсидирования удалось вывести на дороги больше электромобилей. Однако это была лишь разовая акция, и в будущем ее повторять не стоит. Кроме того, заканчивается срок бесплатной парковки электромобилей в столице, что, вместе с прекращением субсидирования, вряд ли поднимет продажи электромобилей. Скорее наоборот.
Автомобили экология Чехия
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