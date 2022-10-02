Очередная акция в украинском клубе в Праге. После таможенников туда пришла полиция

Сначала полицейские перекрыли улицу, где находится клуб. После этого около трех десятков полицейских двинулись к клубу пешком. У здания полицейские подвергли проверке экипажи всех машин, которые только что приехали или собирались уезжать. Затем они сразу же направились внутрь клуба.



Гостей отправляли на улицу после проверки документов, а если у кого-то документов не было, то снаружи здания иммиграционная полиция проводила более детальную проверку. Подавляющее большинство посетителей клуба были гражданами Украины, в основном молодые люди.



«В мероприятии приняли участие сотрудники местных отделов полиции, иностранной полиции и спецподразделений. Мы оценим результаты», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.



Она добавила, что всего в воскресенье утром было проверено более 100 человек. «Сотрудники полиции задержали двух иностранцев, у которых не было при себе документов и личность которых не удалось установить на месте. Поэтому они были доставлены в Службу иностранной полиции», — сказала Кропачова.



Полиция также обнаружила двух 17-летних девушек в состоянии алкогольного опьянения, у одной из которых было более 1,5 промилле, а у другой — более 1 промилле. «Их передали родителям и уведомили орган социальной защиты детей. Сотрудники полиции продолжат расследование, кто дал девочкам алкоголь», — сказала она.



До прибытия полицейских сотрудники муниципальной полиции проверили территорию вокруг клуба. Одни патрули неоднократно медленно проезжали по улице, другие останавливались возле бара и обходили его окрестности. За первые три часа это произошло не менее шести раз.



«Ситуация уже была невыносимой»



«Полиция теперь здесь очень часто. Мы рады этому. Ситуация и так была невыносимой. Постоянные драки, нападения с бейсбольными битами и так далее. По выходным вы не можете оставить машину у дома, потому что несколько человек нашли ее поврежденной. Дискотека принадлежит украинцу, и его целевая группа — тоже украинцы. Они напиваются внутри, а потом устраивают беспорядки снаружи», — рассказал один из местных жителей.



Клуб работает только два раза в неделю, по пятницам и субботам, с 9 вечера до 5 утра. Сообщения на странице клуба в Facebook публикуются на украинском языке, что свидетельствует о том, что целевой аудиторией операторов дискотеки действительно являются в основном украиноязычные люди.

В последние недели о проблемах с посетителями клуба часто пишут в СМИ, а местные жители даже составили петицию.