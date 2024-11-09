С наступлением зимы возможен новый приток украинских беженцев

«Чешская Республика уже давно указывает на то, что 381 000 беженцев — это очень большое число, учитывая нынешние возможности инфраструктуры», — заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Гана Мала.





Однако, по ее словам, невозможно сказать, сколько еще беженцев сможет принять Чехия и когда она достигнет предела своих возможностей. «В цифру 381 000 сейчас включено множество людей, которые уже присоединились к стандартной системе и не нуждаются в значительной помощи», — сказала Мала.





Например, по данным Министерства труда и социальных дел, беженцы из Украины уже вносят в государственный бюджет больше денег, чем получают от государства в виде пособий: во втором квартале этого года они внесли 5,9 миллиарда крон, а получили 3,5 миллиарда крон.





Война в Украине





По мере интеграции украинцев растет нагрузка на жилье, образование и здравоохранение. Особенно остро эта проблема стоит в крупных городах: например, в Праге проживает более 98 000 всех обладателей временной защиты из Украины. «Самая большая проблема, которую я вижу, — это возможность размещения», — говорит Роберт Стоянов, эксперт по миграции из Университета Менделя в Брно.





Действительно, даже министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) через девять месяцев после начала российской агрессии заявил: «Мы можем представить, что смогли бы принять десятки тысяч дополнительных прибытий, но, конечно, не сотни тысяч и уж точно не с тем качеством помощи, которое мы смогли оказать в этом году».





И все же число беженцев тогда было таким же, как и сегодня, — от 355 000 до 390 000. Одной из причин был потенциал системы здравоохранения и социального обеспечения.





Стоянов ожидает масштабной волны беженцев только в том случае, если оборонительные рубежи украинской армии будут прорваны. Однако Национальный банк Украины, например, в своем отчете заявил, что страну уже покидает больше людей, чем он ожидал.





По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала агрессии Украину покинули 6,75 миллиона человек, причем подавляющее большинство, почти 6,2 миллиона, направились в другие европейские страны. Еще больше людей продолжают уезжать: только с июня по октябрь этого года Украину покинули четверть миллиона украинцев.





Национальный банк также назвал постоянные перебои с электричеством одной из причин нынешнего оттока населения. Международное энергетическое агентство в своем сентябрьском докладе предупредило: «Предстоящая зима станет поворотным моментом для Украины». Согласно отчету, страна, переживающая трудности, понесла беспрецедентный ущерб своей энергетической инфраструктуре.





«Зимний сезон может длиться до шести месяцев, самый холодный период — с декабря по март, когда температура может опускаться до минус 20°C», — говорится в докладе. По мнению экспертов, городские центры, где проживает 70% населения, находятся в зоне риска и могут ощутить на себе все последствия отсутствия электричества и тепла.





Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в конце июля предупредил, что «зима может быть очень сложной для украинцев и иметь последствия и для нас», имея в виду, что холод заставит украинцев переехать за границу. В Польше находится более 950 000 украинских беженцев, в Германии — около 1,2 миллиона, а Чехия занимает третье место по абсолютной численности.





«В случае большого количества прибывших, которые не могут быть размещены на существующих мощностях, будет запущена чрезвычайная процедура», — сказала пресс-секретарь Мала о возможности массовой волны беженцев. Одним из возможных решений является создание лагерей для беженцев, о чем министр Австрии также упоминал после начала российской агрессии.