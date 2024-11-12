В Праге ученик отправил однокласснице смс-сообщение о том, что будет стрелять в школе

Пресс-секретарь полиции Кристина Зелинкова сообщила, что это был студент средней профессиональной школы международных и общественных связей в Праге, которая расположена в районе Михле.



«Он отправил текстовое сообщение на мобильный телефон своей однокласснице с угрозами расстрелять школу», — сказала пресс-секретарь.



Девушка тут же сообщила обо всем на линию экстренной помощи, после чего полиция арестовала молодого человека.



Пресс-секретарь не уточнила возраст студента, но сказала, что он несовершеннолетний, что соответствует возрасту от 15 до 18 лет.



Также неясно, при каких обстоятельствах его задержала полиция: был ли он уже в школе или у него нашли оружие. Зелинкова не раскрыла подробностей дела, сославшись на самое начало расследования.



«Мы не обнаружили реальной опасности. Этим делом занимаются криминалисты, и мы сотрудничаем с руководством школы», — сообщила полиция в сети X.