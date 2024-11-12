Техосмотр только на бумаге. Автомобиль с опасным дефектом прошел ТО в Клатовах
15 ноября 2024
10:00
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Работник станции еще не проверил машину как следует, но уже вручил клиенту акт о прохождении технического осмотра на СТК. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы машина покинула Клатовскую СТК. При выезде ее остановила выездная инспекция Минтранса и обнаружила несколько дефектов, в том числе один опасный.
«Государственный эксперт-инспектор установил, что проверенное транспортное средство покинуло помещение СТК еще до завершения технического осмотра», — описал событие, произошедшее в начале этого месяца, представитель Министерства транспорта Франтишек Емелка.
На момент проведения проверки дефектный журнал транспортного средства и акт технического осмотра еще не были заполнены. В то же время на автомобиле уже была техосмотровая наклейка, действительная в течение двух лет. По словам техника, машина была исправной и без серьезных или опасных дефектов.
После того как инспекторы отправили автомобиль на проверку, они не удивились. Проверка выявила два легких, семь серьезных и один опасный дефект.
«Таким образом, в связи с серьезным нарушением своих обязанностей, заключающимся в нефиксации опасного дефекта, который мог бы привести к угрозе безопасности дорожного движения или жизни и здоровью людей, технику-инспектору было запрещено проводить технические проверки на месте», — говорится в сообщении.
В то же время в отношении указанного работника возбуждено дело о полном лишении его профессионального сертификата.
Однако дальнейшие проверки на станции измерения выбросов в Клатовах и станции в Домажлице не выявили никаких ошибок или мошеннических технологий. Проверка в Домажлице прошла безупречно.
Внеочередные проверки начались в сентябре, и инспекторы закрыли две станции измерения выбросов в Оломоуце и в Липнике-над-Бечвой в окрестностях Пршерова из-за мошенничества.
Ассоциация техников и ремонтников выбросов и Transparency International уже много лет привлекают внимание к мошенничеству и коррупции при измерении выбросов. Используются различные методы: от более мягкой педали газа или размещения зонда дальше от выхлопной трубы до сложных технических средств, позволяющих пройти проверку.
Автомобили продолжают стареть
По данным Ассоциации импортеров автомобилей, средний возраст легковых автомобилей на учете увеличился более чем на два года до 16,4 года за 10 лет.
Хотя, по словам директора компании Cebia Мартина Пайера, реальность немного лучше, поскольку в статистику входят и невыброшенные автомобили, которые люди сохраняют, но практически не ездят. Средний возраст легковых автомобилей, успешно прошедших ТО за последние четыре года и находящихся в эксплуатации, составляет 13,79 года.
По словам Каролины Тополовой, руководителя автосалона AAA Auto, ввоз устаревших автомобилей является проблемой, а Чехию иногда называют европейской свалкой.
По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), правительство не планирует субсидировать покупку новых автомобилей или сборы за утилизацию. Он хочет улучшить состояние автопарка, уделив особое внимание улучшению работы станций техосмотра.
На момент проведения проверки дефектный журнал транспортного средства и акт технического осмотра еще не были заполнены. В то же время на автомобиле уже была техосмотровая наклейка, действительная в течение двух лет. По словам техника, машина была исправной и без серьезных или опасных дефектов.
После того как инспекторы отправили автомобиль на проверку, они не удивились. Проверка выявила два легких, семь серьезных и один опасный дефект.
«Таким образом, в связи с серьезным нарушением своих обязанностей, заключающимся в нефиксации опасного дефекта, который мог бы привести к угрозе безопасности дорожного движения или жизни и здоровью людей, технику-инспектору было запрещено проводить технические проверки на месте», — говорится в сообщении.
В то же время в отношении указанного работника возбуждено дело о полном лишении его профессионального сертификата.
Однако дальнейшие проверки на станции измерения выбросов в Клатовах и станции в Домажлице не выявили никаких ошибок или мошеннических технологий. Проверка в Домажлице прошла безупречно.
Внеочередные проверки начались в сентябре, и инспекторы закрыли две станции измерения выбросов в Оломоуце и в Липнике-над-Бечвой в окрестностях Пршерова из-за мошенничества.
Ассоциация техников и ремонтников выбросов и Transparency International уже много лет привлекают внимание к мошенничеству и коррупции при измерении выбросов. Используются различные методы: от более мягкой педали газа или размещения зонда дальше от выхлопной трубы до сложных технических средств, позволяющих пройти проверку.
Автомобили продолжают стареть
По данным Ассоциации импортеров автомобилей, средний возраст легковых автомобилей на учете увеличился более чем на два года до 16,4 года за 10 лет.
Хотя, по словам директора компании Cebia Мартина Пайера, реальность немного лучше, поскольку в статистику входят и невыброшенные автомобили, которые люди сохраняют, но практически не ездят. Средний возраст легковых автомобилей, успешно прошедших ТО за последние четыре года и находящихся в эксплуатации, составляет 13,79 года.
По словам Каролины Тополовой, руководителя автосалона AAA Auto, ввоз устаревших автомобилей является проблемой, а Чехию иногда называют европейской свалкой.
По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), правительство не планирует субсидировать покупку новых автомобилей или сборы за утилизацию. Он хочет улучшить состояние автопарка, уделив особое внимание улучшению работы станций техосмотра.
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