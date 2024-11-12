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Водитель Audi повредил восемь запаркованных автомобилей в Праге и скрылся

Новости 420on
15 ноября 2024
13:00
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Всего девять разбитых авто оставил после себя водитель Audi в пражском районе Страгов, где, по данным полиции, после столкновения с одним транспортным средством он столкнулся на стоянке с еще семью. Он скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.
Инцидент произошел в среду около 11 часов утра на стоянке на пересечении улиц Дискаржской и Ваничковой. По первоначальным данным полиции, водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с Mazda, а затем на соседней парковке врезался в семь других автомобилей.

Автомобиль подозреваемого водителя также оказался поврежден, поэтому полиция обнаружила на месте происшествия в общей сложности девять разбитых авто.

Но водителя нигде не было, по словам очевидцев с места ДТП, сразу после аварии он покинул место ДТП и скрылся на улице в сторону соседнего Погоржельца и далее к Пражскому Граду. Его ищет полиция.

Представитель полиции Ян Рыбанский позже уточнил, что не совсем ясно, есть ли пропавший водитель среди участников ДТП, наоборот, среди пострадавших. Выяснилось, что кроме него с места столкновения покинул и водитель вышеупомянутой «Мазды», но в отличие от того, кто все еще находится в розыске, по информации, его удалось найти и вечером допросить

По одной из версий, серии столкновений Audi с припаркованными автомобилями предшествовала авария, в которой один из водителей не уступил дорогу другому. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Автомобили Прага дтп полиция
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