Либенский мост в Праге закрывают для движения трамваев
21 ноября 2024
09:00
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С понедельника, 25 ноября, до особого распоряжения трамвайное движение по Либенскому мосту в Праге будет приостановлено. Транспортная компания (ДПП) заменит их автобусами. Причина — плохое состояние одной из частей моста, что, по мнению экспертов, может привести к внезапному и неожиданному прекращению движения в предстоящую зиму. Поэтому трамваи не будут ходить на всем участке Пальмовка — Дельницка.
С января этого года трамваи курсируют только по одному участку Либенского моста, который должен быть заменен фигурной копией. С тех пор состоялся снос затопленного моста, находившегося в плохом состоянии.
Теперь Транспортное предприятие Праги приняло решение полностью прекратить движение трамваев. Причина — «обеспечение безопасности, комфорта пассажиров и транспортного потока за счет общего состояния моста В-009, который из-за воздействия низких температур находится под угрозой внезапного закрытия для трамвайного движения».
«Необходимо принять тот факт, что трамваи вернутся в первоначальном направлении на весь участок Дельницка-Пальмовка только после того, как Управление технических коммуникаций завершит все запланированные строительные работы на этом объекте», — добавил технический директор DPP Ян Барханек.
Движение будет обеспечивать запасной автобусный маршрут X25, который будет курсировать по маршруту Тусарова — Дельницка — Пальмовка.
В связи с этим будут изменены трамвайные маршруты №№ 1, 6, 12, 14, 25 и 31.
Либеньский мост был построен к десятилетию республики в 1928 году по проекту архитектора Павла Янака с элементами кубизма. Долгое время шла борьба за его реконструкцию, поскольку прежнее руководство Праги хотело заменить его сооружением шоссейного типа. Вместо старого моста после реконструкции появится реплика.
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