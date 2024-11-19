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Либенский мост в Праге закрывают для движения трамваев

Новости 420on
21 ноября 2024
09:00
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С понедельника, 25 ноября, до особого распоряжения трамвайное движение по Либенскому мосту в Праге будет приостановлено. Транспортная компания (ДПП) заменит их автобусами. Причина — плохое состояние одной из частей моста, что, по мнению экспертов, может привести к внезапному и неожиданному прекращению движения в предстоящую зиму. Поэтому трамваи не будут ходить на всем участке Пальмовка — Дельницка.
С января этого года трамваи курсируют только по одному участку Либенского моста, который должен быть заменен фигурной копией. С тех пор состоялся снос затопленного моста, находившегося в плохом состоянии.

Теперь Транспортное предприятие Праги приняло решение полностью прекратить движение трамваев. Причина — «обеспечение безопасности, комфорта пассажиров и транспортного потока за счет общего состояния моста В-009, который из-за воздействия низких температур находится под угрозой внезапного закрытия для трамвайного движения».

«Необходимо принять тот факт, что трамваи вернутся в первоначальном направлении на весь участок Дельницка-Пальмовка только после того, как Управление технических коммуникаций завершит все запланированные строительные работы на этом объекте», — добавил технический директор DPP Ян Барханек.

Движение будет обеспечивать запасной автобусный маршрут X25, который будет курсировать по маршруту Тусарова — Дельницка — Пальмовка.

В связи с этим будут изменены трамвайные маршруты №№ 1, 6, 12, 14, 25 и 31.

Либеньский мост был построен к десятилетию республики в 1928 году по проекту архитектора Павла Янака с элементами кубизма. Долгое время шла борьба за его реконструкцию, поскольку прежнее руководство Праги хотело заменить его сооружением шоссейного типа. Вместо старого моста после реконструкции появится реплика.
Чехия Прага трамвай транспорт мост
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