Либенский мост в Праге закрывают для движения трамваев

С января этого года трамваи курсируют только по одному участку Либенского моста, который должен быть заменен фигурной копией. С тех пор состоялся снос затопленного моста, находившегося в плохом состоянии.





Теперь Транспортное предприятие Праги приняло решение полностью прекратить движение трамваев. Причина — «обеспечение безопасности, комфорта пассажиров и транспортного потока за счет общего состояния моста В-009, который из-за воздействия низких температур находится под угрозой внезапного закрытия для трамвайного движения».





«Необходимо принять тот факт, что трамваи вернутся в первоначальном направлении на весь участок Дельницка-Пальмовка только после того, как Управление технических коммуникаций завершит все запланированные строительные работы на этом объекте», — добавил технический директор DPP Ян Барханек.





Движение будет обеспечивать запасной автобусный маршрут X25, который будет курсировать по маршруту Тусарова — Дельницка — Пальмовка.





В связи с этим будут изменены трамвайные маршруты №№ 1, 6, 12, 14, 25 и 31.





Либеньский мост был построен к десятилетию республики в 1928 году по проекту архитектора Павла Янака с элементами кубизма. Долгое время шла борьба за его реконструкцию, поскольку прежнее руководство Праги хотело заменить его сооружением шоссейного типа. Вместо старого моста после реконструкции появится реплика.