Следующие несколько лет станут для водителей Праги настоящим адом, предсказывают читатели Seznam Zprávу

Редакция Seznam Zprávу отобрала для Форума читателей интересные мнения из обсуждения статьи о том, что эта осень выдалась для водителей в Праге крайне сложной и есть ли какое-то решение.





Зузана Рейне: В Праге отличный общественный транспорт, но, к сожалению, за пределами ее границ он не так хорош, поэтому на дорогах так много машин. Я езжу н авто, и вместо того, чтобы оказаться на окраине Праги за восемь минут, зачастую это занимает 30 и более минут. Пражская кольцевая дорога сейчас ремонтируется, а в часы пик все спуски закрыты, что блокирует движение для всех. Я тоже вожу детей, но если бы я была, например, Иветой, едущей из Стодулека в Смихов, я бы однозначно выбрала метро — это быстрее и приятнее. Но чего действительно не хватает, так это парковок вокруг станций метро и лучшего сообщения общественного транспорта с близлежащими деревнями недалеко от Праги. Одного автобуса в час совершенно недостаточно.





Ян Грым: Реальность такова, что качественная инфраструктура может помочь и в часы пик. В часы пик проходимость таких городов, как Прага, определяется не пропускной способностью дорог, а тем, какие задержки водители еще готовы терпеть. В часы пик любое общение может быть заблокировано. Просто посмотрите на большие города США. Утром даже шесть полос безнадежно заполнены. Круги и радиалы нужны, но проблема в том, что трафик из них должен куда-то выливаться. А в часы пик, как ни парадоксально, с их завершением ситуация может стать еще хуже, ведь они привлекут в город больше автомобилей.





Ярослав Касика: Прага в основном страдает от того, что это транспортный узел, идущий с востока на запад и с севера на юг. В то же время до сих пор не достроены внутренняя и внешняя кольцевые дороги, по которым будет осуществляться транзитное движение из Праги на окраину. Кроме того, сама Прага сократила пропускную способность некоторых улиц, можно создав полосы для велосипедистов, которыми все равно никто не пользуется.





Йиндржих Форман: Люди не обязательно хотят пользоваться общественным транспортом, они не хотят кататься на велосипеде зимой. Вместо того, чтобы все сосредоточить на строительстве кольцевых развязок, расширении дорог для автомобилей там, где это возможно, строятся велодорожки, которых люди не хотят, строятся полосы для автобусов... Законно отнимут полосу для легковых автомобилей. Вы не можете заставить людей сесть на велосипеды или автобусы, если они этого не хотят! Город — это люди, которые в нем живут! Зачем на дороге делают велодорожку круглый год, если это чисто сезонное дело? Сколько людей ездят на велосипеде в мороз? Почему всю зиму так перекрывают дороги! Вот почему такие пробки!





Даниэль Ковач: Наивно думать, что Прага сможет принять все автомобили из Среднечешского края. Покажите мне город-миллионник в Европе, где нет пробок при движении в центр. Пока вы не поймете, что Прага никогда не вместит все автомобили из центральной Чехии, а общественный транспорт находится в центре, вы будете мучиться в очередях. Общественный транспорт не загружен, его только задерживают люди, которые думают, что в Праге поместятся все машины. Нет смысла добавлять больше автобусов, если они все равно окажутся в очередях из идиотов в машинах.





Мирек Неедлы: В этом году я начал кататься на мотоцикле. Все лето было прохладно и на каждой поездке экономилось 30 минут. Сейчас у меня зимние каникулы, но я уже с нетерпением жду марта или апреля, когда снова смогу поехать и кататься вдвое быстрее. Не случайно самокаты Bambilion есть в европейских столицах, например, в Париже.





Петр Швец: А вы когда-нибудь пробовали отправлять детей в школы и детские сады на общественном транспорте? Очевидно, нет. Да, он идет туда, где они находятся на маршруте. Проблема не в том, что машин слишком много. Проблема в Гржибе и его безумных полосах для велосипедистов и общественного транспорта/такси. Там, где их изначально не было, движение было в порядке. После введения выделенных полос или сужения с двух до одной.





Ян Глишниковский: Я очень рад, что ситуация обостряется – это необходимое условие для того, чтобы те, кто находится за пределами Праги, просто начали пользоваться другим транспортом. Если поездка на работу займет два-два с половиной часа вместо 40 минут на поезде, это, вероятно, станет причиной, по крайней мере, для некоторых пассажиров, путешествующих по пересеченной местности, оставить свои машины на улице, а они пока только скрипят зубами или ругаются.





Иржина Пустецка: Наконец-то кто-то сказал это вслух. То, что происходит в Праге в этом году, нереально. И будет еще хуже. В крупных городах за рубежом дороги трех-пятиполосные, а у нас магистральные дороги одно- или двухполосные. И они по-прежнему ограничены велосипедными и автобусными полосами и постоянными строительными работами. Парковки на окраинах города придется раздуть в 10 раз. Тот, кто едет из Радлице в Смихов на машине, на мой взгляд, дурак, но у людей за пределами Праги нет другого выбора. Прага действительно отстает, а с учетом скорости строительства кольцевой дороги и нового метро ближайшие несколько лет станут для водителей абсолютным адом.





Павел Немечек: В Прагу постоянно текут деньги, туда ездит все больше и больше людей. В районных городах необходимо создавать рабочие места, исчезнут транспортные и жилищные проблемы. Так Прага получает все больше денег из государственной казны, там живет все больше и больше людей. Пусть жители Праги наслаждаются этим транспортом.