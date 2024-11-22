Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

24 ноября после ремонта открыли для движения Баррандовский мост в Праге

Новости 420on
24 ноября 2024
13:00
513
Все восемь полос реконструированного Баррандовского моста будут открыты для водителей сегодня после 13:00. Полный ремонт моста начался в мае 2022 года, и благодаря объединению заключительных этапов работы завершились на год раньше, чем планировалось изначально. Однако, в основном из-за выбора более современного бетона, цена выросла с 594,5 млн чешских крон до 1,14 млрд чешских крон. Реконструкция привела к осложнению движения, особенно на Страконицкой и Кольцевой автодороге.
Баррандовский мост состоит из двух мостов, построен в 1983 году, по нему проезжает 140 000 автомобилей в день, что делает его самой загруженной дорогой в Праге и Чехии. Это первый случай, когда его ремонтируют. 

Южный мост, по которому движутся автомобили в направлении от Смихова к Бранику, был отремонтирован городом в предыдущие годы. В этом году работы на северной части начались в марте и первоначально должны были завершиться в конце летних каникул. В итоге они растянулись на осень.

Перед сегодняшним открытием на северном мосту пришлось провести так называемые нагрузочные испытания, в ходе которых грузовики, находящиеся на мосту, проверяли качество работ в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. После завершения основных работ, в следующем году мост пройдет заключительный этап, в ходе которого рабочие восстановят покрытие. На время проведения работ движение по мосту не будет ограничено.
Чехия мост реконструкция Прага транспорт Автомобили
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
24 НОЯБРЯ 2024
276
ЭКОНОМИКА
РОСТ В КИТАЕ, СПАД В ЕВРОПЕ: ЧТО ПРОИСХОДИТ С МИРОВЫМИ ПРОДАЖАМИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ?
11:00
24 НОЯБРЯ 2024
1189
ПОЛИТИКА
ПРИЕХАЛ ТОЛЬКО ЛИПАВСКИЙ. НИ ОДИН МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НЕ ПРИЕХАЛ НА УКРАИНСКИЙ САММИТ В КИЕВЕ
09:00
24 НОЯБРЯ 2024
1004
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ НЕ ОСТАВИЛ БЕЗ ВНИМАНИЯ ЛИЧНУЮ АТАКУ И ПОСТАВИЛ БАБИШУ ЗАБАВНЫЙ МАТ В СЕТЯХ
17:00
23 НОЯБРЯ 2024
464
ЭКОНОМИКА
ЭКСПЕРТ: ЧЕХИЯ СУМЕЛА ПРЕОБРАЗОВАТЬ СВОЮ ЭКОНОМИКУ, НО СЕЙЧАС РАЗВИТИЕ СИЛЬНО ЗАМЕДЛИЛОСЬ
15:00
23 НОЯБРЯ 2024
725
ОБЩЕСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ В ЧЕХИИ ОБМЕНИВАЮТСЯ УЖЕ БОЛЕЕ 10 000 УЧАСТНИКОВ
09:00
23 НОЯБРЯ 2024
571
ЭКОНОМИКА
14 % ЧЕШСКОЙ ЭКОНОМИКИ НАХОДИТСЯ В СЕРОЙ ЗОНЕ
22:00
22 НОЯБРЯ 2024
3606
ОБЩЕСТВО
УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ НЕДОСТАТОЧНО, АРЕНДНАЯ ПЛАТА РАСТЕТ БЫСТРЕЕ
21:00
22 НОЯБРЯ 2024
640
ОБЩЕСТВО
СРЕДНИЙ КЛАСС БЕДНЕЕТ, ЗАЩИТА БЕДНЕЙШИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПОМОГАЕТ
15:00
22 НОЯБРЯ 2024
889
ПОЛИТИКА
ОРДЕР НА АРЕСТ НЕТАНЬЯХУ СЛЕДУЕТ ИГНОРИРОВАТЬ, СЧИТАЕТ СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХИИ
14:00
22 НОЯБРЯ 2024
1127
ОБЩЕСТВО
В ЭТОМ ГОДУ СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В ЧЕХИИ, ВЕРОЯТНО, ПРЕВЫСИТ ДЕСЯТЬ ГРАДУСОВ
13:00
22 НОЯБРЯ 2024
2930
ОБЩЕСТВО
СЛЕДУЮЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СТАНУТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ПРАГИ НАСТОЯЩИМ АДОМ, ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЧИТАТЕЛИ SEZNAM ZPRÁVУ
11:15
22 НОЯБРЯ 2024
1379
ПОЛИТИКА
БАБИШ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПУТАТАМ ОБСУДИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ФИАЛЫ
10:45
22 НОЯБРЯ 2024
1034
ПОЛИТИКА
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЧЕХИИ ПРОШЕЛ ПО МИННОМУ ПОЛЮ ПОД КИЕВОМ
10:00
22 НОЯБРЯ 2024
2631
ЭКОНОМИКА
КОГДА ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. НЕМЕЦКИЕ СБОРЫ ПРИВЕЛИ РОССИЙСКИЙ ГАЗ В ЧЕХИЮ
09:00
22 НОЯБРЯ 2024
1529
ПОЛИТИКА
СЛОВАЦКИЙ МЭР ОТПРАВИЛСЯ В МОСКВУ И ПЕРЕДАЛ 52 000 ЕВРО ДЛЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ