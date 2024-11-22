24 ноября после ремонта открыли для движения Баррандовский мост в Праге
24 ноября 2024
13:00
513
Все восемь полос реконструированного Баррандовского моста будут открыты для водителей сегодня после 13:00. Полный ремонт моста начался в мае 2022 года, и благодаря объединению заключительных этапов работы завершились на год раньше, чем планировалось изначально. Однако, в основном из-за выбора более современного бетона, цена выросла с 594,5 млн чешских крон до 1,14 млрд чешских крон. Реконструкция привела к осложнению движения, особенно на Страконицкой и Кольцевой автодороге.
Баррандовский мост состоит из двух мостов, построен в 1983 году, по нему проезжает 140 000 автомобилей в день, что делает его самой загруженной дорогой в Праге и Чехии. Это первый случай, когда его ремонтируют.
Южный мост, по которому движутся автомобили в направлении от Смихова к Бранику, был отремонтирован городом в предыдущие годы. В этом году работы на северной части начались в марте и первоначально должны были завершиться в конце летних каникул. В итоге они растянулись на осень.
Перед сегодняшним открытием на северном мосту пришлось провести так называемые нагрузочные испытания, в ходе которых грузовики, находящиеся на мосту, проверяли качество работ в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. После завершения основных работ, в следующем году мост пройдет заключительный этап, в ходе которого рабочие восстановят покрытие. На время проведения работ движение по мосту не будет ограничено.
Южный мост, по которому движутся автомобили в направлении от Смихова к Бранику, был отремонтирован городом в предыдущие годы. В этом году работы на северной части начались в марте и первоначально должны были завершиться в конце летних каникул. В итоге они растянулись на осень.
Перед сегодняшним открытием на северном мосту пришлось провести так называемые нагрузочные испытания, в ходе которых грузовики, находящиеся на мосту, проверяли качество работ в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. После завершения основных работ, в следующем году мост пройдет заключительный этап, в ходе которого рабочие восстановят покрытие. На время проведения работ движение по мосту не будет ограничено.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
24 НОЯБРЯ 2024
276
11:00
24 НОЯБРЯ 2024
1189
09:00
24 НОЯБРЯ 2024
1004
17:00
23 НОЯБРЯ 2024
464
15:00
23 НОЯБРЯ 2024
725
09:00
23 НОЯБРЯ 2024
571
22:00
22 НОЯБРЯ 2024
3606
21:00
22 НОЯБРЯ 2024
640
15:00
22 НОЯБРЯ 2024
889
14:00
22 НОЯБРЯ 2024
1127
11:15
22 НОЯБРЯ 2024
1379
10:45
22 НОЯБРЯ 2024
1034
10:00
22 НОЯБРЯ 2024
2631
09:00
22 НОЯБРЯ 2024
1529