24 ноября после ремонта открыли для движения Баррандовский мост в Праге

Баррандовский мост состоит из двух мостов, построен в 1983 году, по нему проезжает 140 000 автомобилей в день, что делает его самой загруженной дорогой в Праге и Чехии. Это первый случай, когда его ремонтируют.



Южный мост, по которому движутся автомобили в направлении от Смихова к Бранику, был отремонтирован городом в предыдущие годы. В этом году работы на северной части начались в марте и первоначально должны были завершиться в конце летних каникул. В итоге они растянулись на осень.



Перед сегодняшним открытием на северном мосту пришлось провести так называемые нагрузочные испытания, в ходе которых грузовики, находящиеся на мосту, проверяли качество работ в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. После завершения основных работ, в следующем году мост пройдет заключительный этап, в ходе которого рабочие восстановят покрытие. На время проведения работ движение по мосту не будет ограничено.