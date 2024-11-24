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В Национальном театре возник пожар. На месте происшествия возможны пробки

Новости и статьи
26 ноября 2024
16:00
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Пражские пожарные выехали на место пожара в здании Национального театра. По словам представителя пожарных Войтеха Сосны, огонь вспыхнул в гардеробной для персонала. На месте происшествия находится большое количество пожарных со всей Праги. Действует второй уровень тревоги.
Пожарные по сети X сообщили, что на место происшествия прибыли шесть пожарных частей со всей Праги с 12-15 единицами техники.
«Пожар находится на втором уровне тревоги. Мы все еще исследуем место и определяем масштабы», — сказал пресс-секретарь Войтех Сосна.
«На данный момент объявлен второй уровень тревоги», — уточнил Сосна в 15:30. Пожарные продолжают осматривать здание внутри и снаружи с помощью высотного оборудования.

Выездные и стационарные машины пожарных, полиции и скорой помощи перекрывают движение, на месте происшествия могут образоваться пробки. Спасатели направили на место происшествия специальный транспорт «Феникс» для эвакуации людей.

«Мы сотрудничаем с пожарными, на данный момент улица Národní třída закрыта в одном направлении от Влтавы до Спалены в районе Национального театра. В остальном в этом районе все проезжает, включая трамваи», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Здание было эвакуировано.
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