В Национальном театре возник пожар. На месте происшествия возможны пробки

Jednotky z 5 stanic zasahují u požáru šatny v Národním divadle. Zásah je v druhém poplachovém stupni. Stále probíhá průzkum místa a zjišťování rozsahu požáru. pic.twitter.com/lrrg8Ix08w — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) November 26, 2024

Пожарные по сети X сообщили, что на место происшествия прибыли шесть пожарных частей со всей Праги с 12-15 единицами техники.«Пожар находится на втором уровне тревоги. Мы все еще исследуем место и определяем масштабы», — сказал пресс-секретарь Войтех Сосна.«На данный момент объявлен второй уровень тревоги», — уточнил Сосна в 15:30. Пожарные продолжают осматривать здание внутри и снаружи с помощью высотного оборудования.Выездные и стационарные машины пожарных, полиции и скорой помощи перекрывают движение, на месте происшествия могут образоваться пробки. Спасатели направили на место происшествия специальный транспорт «Феникс» для эвакуации людей.«Мы сотрудничаем с пожарными, на данный момент улица Národní třída закрыта в одном направлении от Влтавы до Спалены в районе Национального театра. В остальном в этом районе все проезжает, включая трамваи», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.Здание было эвакуировано.