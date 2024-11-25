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Пожар в Национальном театре нанес ущерб на миллионы крон

Новости 420on
27 ноября 2024
09:00
279
По словам представителя пожарной службы, пожар, произошедший во вторник в историческом здании Национального театра в Праге, причинил ущерб в 10 миллионов крон. Причина пожара пока неясна.
Из подсобного помещения, где начался пожар, огонь достиг второго этажа через шахту для отопления или водоснабжения.

Пока неясно, что именно стало причиной пожара в технических помещениях здания, откуда он распространился на шахту и впоследствии на верхние этажи здания. По словам их представителя Войтеха Сосны, пожарные все еще ведут расследование.

Пожар начался около трех часов дня во вторник. После этого к историческому зданию Национального театра направилось большое количество пожарных с шести станций, был объявлен второй этап пожарной тревоги.

На видео видно, как из окна до прибытия пожарных валил густой черный дым. Пожарные первоначально сообщили, что возгорание произошло в раздевалке уборщицы. Далее последовало обследование здания как внутри, так и снаружи с помощью автомобильных лестниц. Еще до этого было эвакуировано около сотни работников театра.

Спустя час после начала пожара пожарные все еще обыскивали здания и искали скрытые источники. Они также вызвали вертолет воздушной службы с тепловизором для помощи в поисках. Точно так же он помог, например, при трагическом масштабном пожаре гостиницы на улице Наплавни в 2018 году.

К пяти часам вечера пожар был полностью потушен. Режиссер театра Ян Буриан впоследствии рассказал, что пожар произошел не в гримерке персонала, а в шахте, куда ведет тепло и вода из подвала.
пожар театр Прага Чехия
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