Пожар в Национальном театре нанес ущерб на миллионы крон

Из подсобного помещения, где начался пожар, огонь достиг второго этажа через шахту для отопления или водоснабжения.



Пока неясно, что именно стало причиной пожара в технических помещениях здания, откуда он распространился на шахту и впоследствии на верхние этажи здания. По словам их представителя Войтеха Сосны, пожарные все еще ведут расследование.



Пожар начался около трех часов дня во вторник. После этого к историческому зданию Национального театра направилось большое количество пожарных с шести станций, был объявлен второй этап пожарной тревоги.



На видео видно, как из окна до прибытия пожарных валил густой черный дым. Пожарные первоначально сообщили, что возгорание произошло в раздевалке уборщицы. Далее последовало обследование здания как внутри, так и снаружи с помощью автомобильных лестниц. Еще до этого было эвакуировано около сотни работников театра.



Спустя час после начала пожара пожарные все еще обыскивали здания и искали скрытые источники. Они также вызвали вертолет воздушной службы с тепловизором для помощи в поисках. Точно так же он помог, например, при трагическом масштабном пожаре гостиницы на улице Наплавни в 2018 году.



К пяти часам вечера пожар был полностью потушен. Режиссер театра Ян Буриан впоследствии рассказал, что пожар произошел не в гримерке персонала, а в шахте, куда ведет тепло и вода из подвала.