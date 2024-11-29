Полиция арестовала двух иностранцев, которые угоняли внедорожники в Праге

Для совершения краж они использовали специально адаптированные электронные устройства. 35-летнему и 46-летнему мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.



В конце первого квартала этого года полиция заметила заметный рост краж и попыток угона внедорожников Lexus и Toyota в Праге, в основном в Модржанах и Баррандове. «Подавляющее большинство — это подержанные автомобили, возраст которых не превышает двух лет, а цена составляет чуть менее миллиона крон», — заявила пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.



По данным криминалистов, мужчины из соседней страны всегда приезжали в Прагу на собственном автомобиле и замечали внедорожник одной из двух марок, на которые они ориентировались.



«С помощью специально адаптированного электронного устройства они угоняли выбранный автомобиль и припарковывали его на одной из близлежащих улиц. На месте с автомобиля демонтировали электронное устройство, которое стандартно устанавливается производителем и используется только владельцем для обнаружения и определения местонахождения транспортного средства. Они всегда возвращались на место происшествия на следующий день, один из мужчин управлял угнанным автомобилем, а другой сопровождал его на родину», — рассказала пресс-секретарь.



По крайней мере в 17 случаях двое преступников удалили или сломали трекер. «На самом деле существует передатчик, который посылает сигнал, а он просто его отключает. Это может занять несколько минут», — пояснил специалист по самодиагностике Ян Карнольт.



Затруднить ворам угон автомобиля и подключение к системе можно, например, деактивировав дверные замки — то есть механически воспользовавшись ключами от машины. «Когда автомобиль связывается с ключом, он не запускает функцию обнаружения ключа для окружающей среды, а это означает, что он не начинает посылать сигнал потенциальному вору, стоящему на другой стороне автомобиля, который может забрать ключ», — пояснил Карнольт.



Самая крупная серия краж за последние 10 лет



По данным полиции, мужчинам удавалось за один день угнать или попытаться угнать несколько автомобилей, которые они постепенно вывозили из Чехии.



В середине июля благодаря сотрудничеству с властями страны, откуда родом иностранцы, полиции удалось задержать пару мужчин, совершивших кражу. При задержании у них обнаружили специально приспособленное устройство, используемое для преодоления блоков управления, благодаря которому они смогли завести угнанную машину.



Оба мужчины находятся под стражей. Никто из задержанных на допросе обвинение не прокомментировал. По словам Кропачовой, они отказываются сотрудничать.