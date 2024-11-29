Транспортный коллапс в Праге: из-за дождливой погоды утром 3 декабря произошло более 20 ДТП

Полиция сообщила в сети X о серьезных осложнениях на дорогах, вызванных плохой погодой. Помимо мелких дорожно-транспортных происшествий, в результате которых в большинстве случаев никто не пострадал, полиция ликвидировала последствия аварии с участием двух пешеходов.Первое столкновение автомобиля с пешеходом произошло в 7:35 утра на набережной Рашина, а еще одно произошло через 20 минут на улице Устецка в ​​районе Долни-Хабры. В обоих случаях серьезно пострадали пешеходы.«На набережной Рашина мы оказали помощь раненой женщине примерно 35 лет, которая получила множественные травмы. Она все время была в сознании, мы ее отвезли в больницу. На месте были спасатели, врач и инспектор полиции», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова. Женщина была вне опасности. На улице Устецка спасатели они оказали помощь 10-летнему ребенку, который получил травмы нижних конечностей после столкновения с автомобилем. «Его жизнь также вне опасности», — добавила она.«Дождь и плохая видимость влияют на количество аварий. Водители не адаптируют свое вождение к условиям, но во многих случаях это тоже вопрос невнимательности», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.Водителям также следует ожидать проблем при прибытии в Прагу из Брно. За выездом на Опатов и Ходов на улице Брненска столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего были перекрыты все полосы движения. «Пожарные пытаются повернуть неподвижный грузовик по ходу движения и сдвинуть его вбок», — добавила Кропачова. За местом происшествия образовались пробки, которые тянутся вдоль трассы D1 до Мирошовице.По данным сайта dopravniinfo.cz, сложности есть и на Южном разъезде от Черного моста до Споржилова, весь узел стоит. В 8:35 там произошло ДТП с участием трех автомобилей.