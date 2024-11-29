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Прага — 33-й лучший город в мире. Ночная жизнь и достопримечательности в приоритете

Новости 420on
3 декабря 2024
14:00
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Прага стала 33-м лучшим городом мира. Чешская столица вошла в рейтинг лучших городов мира, составленный Resonance и Ipsos. Преимуществами мегаполиса являются, например, галереи и музеи, а также хорошо доступный центр и ночная жизнь. Первое место в рейтинге занял Лондон.
В индексе говорится, что благодаря пандемии Прага избежала массового туризма, а местные жители стали больше посещать пражские заведения и учреждения, которые часто полагаются на иностранную клиентуру. Множество интересных баров и ресторанов на набережной также обеспечивают непрерывную жизнь в городе. Плюсом аналитики также считают компактность и легкодоступность центра, что, вероятно, означает, что люди могут добраться до многих мест за несколько минут пешком.

Среди достопримечательностей, например, отреставрированный барочный дворец Клам-Галласов. Другим плюсом является бурный рост бизнеса — город привлекает крупные транснациональные компании. Ночная жизнь также получила положительную оценку.

Однако Лондон — номер один по ночной жизни, и не только по ней. Столица Великобритании — город, пользующийся спросом среди студентов, иностранных инвесторов или предпринимателей. Именно поэтому десятимиллионный мегаполис еще и «самый приятный». Инфраструктура и процветающая индустрия гостеприимства и услуг оцениваются в индексе положительно.

Нью-Йорк занимает второе место в рейтинге из ста городов. Далее следуют Париж, Токио, Сингапур, Рим, Мадрид, Барселона, Берлин, а замыкает первую десятку Сидней. Ряд европейских городов набрали баллы в оценке, в том числе Амстердам на 11-м месте, Вена на 19-м, Милан на 20-м и Стокгольм на 24-м.

Осло, Мюнхен, Стамбул и Хельсинки также показали лучшие результаты, чем Прага. За Прагой, напротив, следуют Вашингтон, Монреаль, Пекин, Дублин, Осака и Филадельфия. Во вторую пятьдесят входят, среди прочих, Брюссель, Лиссабон, Краков, Валенсия, Варшава, Афины и Неаполь.

При оценке сыграли роль три основных фактора — благоустроенность, привлекательность и процветание. Каждая из категорий также имела подкатегории, такие как качество воздуха, наличие велосипедных дорожек, стоимость аренды, качество аттракционов или количество парков и зелени. Привлекательность — это, например, ночная жизнь, рестораны, шоппинг. В рамках критерия развития оценивается уровень жизни в стране, безработицы или образования. 
Прага Чехия
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