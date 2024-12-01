Škoda хочет продать более 80 000 электромобилей в следующем году благодаря Elroq
4 декабря 2024
08:00
388
Škoda Auto планирует значительно превысить 2023 год по продажам электромобилей в следующем году, поставив клиентам рекордные 80 000 штук. Ожидается, что этому будет способствовать новая модель Elroq, которая дополнит более крупный Škoda Enyaq. По словам менеджера по маркетингу продукции Яромира Мендла, продажи Elroq также ожидаются выше, чем Enyaq.
К настоящему времени автопроизводитель продал более 200 000 электромобилей Enyaq и, включая Elroq, в настоящее время регистрирует еще 50 000 заказов, 20 000 из которых приходятся на Elroq, представленный в октябре. В следующем году компании придется значительно увеличить продажи электромобилей, чтобы соответствовать более жестким ограничениям на выбросы вредных веществ в атмосферу для своего парка серийных автомобилей.
«Мы выходим в гораздо более крупный сегмент и поэтому ожидаем более высоких продаж, чем у более крупного Enyaq. Конечно, неизбежно, что некоторые Elroq будут продаваться за счет Enyaq», — сказал Мендл.
Elroq должен появиться на рынке в первом квартале следующего года. Обновленный enyaq будет представлен позже в этом году, а также будет представлен городской автомобиль Skoda Epiq, который, как ожидается, станет самым дешевым электромобилем марки в 2026 году. Поговаривают, что в ближайшие несколько лет появится большой семиместный электромобиль или электрические производные других успешных моделей с обычным приводом, таких как Octavia.
Skoda стремится привлечь покупателей новым Elroq главным образом ценой от 799 000 крон, самой низкой в этом классе и сопоставимой на некоторых рынках с его аналогом Karoq.
Škoda Elroq предлагает мощность системы от 125 кВт до 210 кВт и три варианта тяговых батарей емкостью от 55 кВт-ч до 82 кВт-ч. Версии с самой большой литий-ионной батареей обеспечивают запас хода до 581 километра и максимальную скорость 180 километров в час.
Полноприводная модель Elroq 85× оснащена вторым электромотором на передней оси. Оптимизированная функция предварительного нагрева обеспечивает зарядку меньшей батареи с 10 до 80% емкости за 24 минуты на станциях быстрой зарядки DC.
Elroq предлагает самый большой багажник в своем классе с базовым объемом 470 литров, который может быть увеличен до 1 580 литров при складывании задних сидений. В стандартную комплектацию входят 13-дюймовый информационно-развлекательный экран, система Laura assist с использованием искусственного интеллекта, передовые системы помощи водителю и до девяти подушек безопасности. Помимо управления множеством функций автомобиля, от блокировки и разблокировки дверей до дистанционной парковки, обновленное приложение MyŠkoda теперь предлагает доступ к PowerPass, с помощью которого водитель может контролировать процесс зарядки.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
302
11:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
650
21:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
821
16:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
1630
14:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
2815
11:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
903
10:00
3 ДЕКАБРЯ 2024
863
09:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
1202
19:30
2 ДЕКАБРЯ 2024
1067
15:00
2 ДЕКАБРЯ 2024
718
11:30
2 ДЕКАБРЯ 2024
583
19:00
1 ДЕКАБРЯ 2024
4531