Škoda хочет продать более 80 000 электромобилей в следующем году благодаря Elroq

К настоящему времени автопроизводитель продал более 200 000 электромобилей Enyaq и, включая Elroq, в настоящее время регистрирует еще 50 000 заказов, 20 000 из которых приходятся на Elroq, представленный в октябре. В следующем году компании придется значительно увеличить продажи электромобилей, чтобы соответствовать более жестким ограничениям на выбросы вредных веществ в атмосферу для своего парка серийных автомобилей.





«Мы выходим в гораздо более крупный сегмент и поэтому ожидаем более высоких продаж, чем у более крупного Enyaq. Конечно, неизбежно, что некоторые Elroq будут продаваться за счет Enyaq», — сказал Мендл.





Elroq должен появиться на рынке в первом квартале следующего года. Обновленный enyaq будет представлен позже в этом году, а также будет представлен городской автомобиль Skoda Epiq, который, как ожидается, станет самым дешевым электромобилем марки в 2026 году. Поговаривают, что в ближайшие несколько лет появится большой семиместный электромобиль или электрические производные других успешных моделей с обычным приводом, таких как Octavia.





Skoda стремится привлечь покупателей новым Elroq главным образом ценой от 799 000 крон, самой низкой в этом классе и сопоставимой на некоторых рынках с его аналогом Karoq.





Škoda Elroq предлагает мощность системы от 125 кВт до 210 кВт и три варианта тяговых батарей емкостью от 55 кВт-ч до 82 кВт-ч. Версии с самой большой литий-ионной батареей обеспечивают запас хода до 581 километра и максимальную скорость 180 километров в час.





Полноприводная модель Elroq 85× оснащена вторым электромотором на передней оси. Оптимизированная функция предварительного нагрева обеспечивает зарядку меньшей батареи с 10 до 80% емкости за 24 минуты на станциях быстрой зарядки DC.





Elroq предлагает самый большой багажник в своем классе с базовым объемом 470 литров, который может быть увеличен до 1 580 литров при складывании задних сидений. В стандартную комплектацию входят 13-дюймовый информационно-развлекательный экран, система Laura assist с использованием искусственного интеллекта, передовые системы помощи водителю и до девяти подушек безопасности. Помимо управления множеством функций автомобиля, от блокировки и разблокировки дверей до дистанционной парковки, обновленное приложение MyŠkoda теперь предлагает доступ к PowerPass, с помощью которого водитель может контролировать процесс зарядки.