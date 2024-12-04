Иностранцы совершали кражи в Праге средь бела дня, но до сих пор не пойманы

У жителей района Сливенец, в целом спокойной части Праги, Адвент начался неприятно. В первую неделю декабря в этом городском районе на окраине столицы было ограблено несколько домов.



Местные жители информируют друг друга о ситуации в Facebook, пишут, что видели преступников, успели сфотографировать подозреваемых, их красный автомобиль Volkswagen и даже записали его польский регистрационный знак.



В то же время они удивлены, что даже при наличии этих улик полиция до сих пор не поймала преступников.



В группе «Сливенец» на Facebook, насчитывающей 2 800 участников, люди согласны с тем, что оба преступника, совершившие кражу, — одни и те же, судя по опубликованным фотографиям. Один из пользователей пишет, что даже заметил их в собственном саду. «Грабители замечены на улице Смарагдова! Они проникли в наш сад, но, к счастью, кто-то был дома, поэтому они испугались и убежали! Это те двое из вчерашнего поста», — пишет он. Сын одного из местных жителей даже застал их во время преступления, но они оттолкнули его и убежали.



«Похоже, мы все их видели, кроме полиции», — говорит другой житель группы, а кто-то еще добавляет: «В сколько еще домов они заберутся или должны ли они причинить кому-то вред, прежде чем их поймают? Может мы сами их поймаем?».



В сообщениях в группе говорится, что двое из преступников — иностранцы, что они врывались в дома днем, когда хозяева были на работе, и что в первую очередь они хотели заполучить ценные вещи, такие как ювелирные украшения и наличные. Люди также пишут в социальных сетях, призывая друг друга к сотрудничеству и осторожности.



Полиция: запирайтесь и будьте внимательны



Однако, в отличие от местных жителей, полиция пока не уверена в том, что кражи в Сливенце были серийными и совершались одними и теми же преступниками.



«Пока нет никаких признаков того, что это серия краж», — говорит представитель пражской полиции Ева Кропачова, добавляя, что с начала декабря в Сливенце было зарегистрировано пять краж.



У нее также есть обычные советы и инструкции для нервных жителей. «Мы хотели бы попросить жителей обезопасить свое имущество, недвижимость и особенно места, где хранятся ценные вещи», — сказала она, добавив, что люди должны следить за подозрительными лицами и сообщать в полицию, если получат какую-либо дополнительную информацию.



Мэр Сливенца Яна Пламинкова сказала в пятницу в интервью газете Seznám Zprávy, что полиция мало общается с местной мэрией. «Я спросила полицию, как идут дела. Они заверили нас, что интенсивно работают над этим. Я надеюсь, что патрули были усилены, но полиция также не очень общается с нами», — прокомментировала она ситуацию.



В официальном заявлении на странице Facebook муниципального округа Прага-Сливенец она пишет о трех случаях краж со взломом. Она подтверждает, что преступники — иностранцы, и подчеркивает, что они не украинцы.



Мэр не понимает, почему полиция до сих пор не поймала преступников, ведь местные жители дали так много подсказок.



«Наши жители выложили в Facebook довольно четкие фотографии автомобиля, включая номерные знаки подозреваемых. Им также удалось сфотографировать самих преступников», — комментирует она ситуацию.



«Я думаю, что полиция пытается решить эту ситуацию в меру своих возможностей, но мне кажется странным, что, имея описание преступников и их машины, они не могут их поймать», — добавляет она.



По словам Ирены Сейфертовой, главы канцелярии директора муниципальной полиции Праги, район Сливенец сейчас находится под усиленным наблюдением автомобильного патруля в ночное время, а в дневное время там дежурят два участковых.