Очередной полицейский рейд в проблемном клубе Orion на Жижкове

Ранее посещаемый клуб стал не таким популярным с тех пор, как им заинтересовались полиция и СМИ. В прошлую субботу вечером здесь было всего около 10 посетителей плюс сотрудники. За месяц или около того до этого его посещали десятки людей.



В ночь с пятницы на субботу полиция по делам иностранцев проводила проверки в в отдельных местах Праги, одним из которых был клубр на улице Ржегоржова в пражском районе Жижков, сообщила «Новостям» пресс-секретарь полиции Ева Кропачова.



Несколько десятков полицейских направились в клуб незадолго до полуночи. Среди них были омоновцы из спецподразделения по борьбе с беспорядками, куратор из Таможенного управления с собакой, обученной искать наркотики, и множество других полицейских. Полиция прибыла на место главным образом для того, чтобы восстановить порядок в случае обострения ситуации на месте.



По словам полицейских, в баре находилось всего около 11 человек. «В заведении было всего несколько человек, включая сотрудников. Прибывшие на место сотрудники полиции разобрались с несколькими правонарушениями, когда у проверяемых не было при себе документов», — сказала Кропачова.



Один человек был задержан на месте. «Он совершил воспрепятствование официальному решению, не выполнив решение о депорации, он не покинул Чехию. После задержания он был доставлен в следственный изолятор», — сказала пресс-секретарь.



Проблемный клуб



Клуб стал известен после того, как 9 ноября Таможенное управление провело в нем рейд. В проблемный клуб, на который жаловались жители окрестных домов, отправились не только кинологи, но и группа оперативного развертывания. Элитное подразделение таможенников в основном занимается слежкой и последующими арестами. Это эквивалент полицейской оперативной группы.



Внутри они обнаружили немаркированные табачные изделия и бутылки с алкоголем. Однако они не захотели уточнять количество изъятых предметов на тот момент. На следующий день после таможенников в бар нагрянула полиция и провела аналогичный рейд.



Подавляющее большинство посетителей — граждане Украины или России.