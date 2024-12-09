Серия зверских ограблений в Праге: банда скрывалась в многоквартирных домах и грабила жертв
11 декабря 2024
15:00
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Полиция Праги расследует серию из нескольких ограблений, которые произошли за короткий промежуток времени неподалеку по одному и тому же сценарию. Согласно показаниям жертв, на них напали несколько мужчин, один из которых брызгал в глаза перцовым баллончиком, после чего следовали пинки и удары кулаками. В конце они грабили лежащую на земле жертву и исчезали в неизвестном направлении.
Пресс-секретарь полиции Рихард Хрдина во вторник подтвердил факт расследования. По его словам, следствие находится на ранней стадии, и детективы работают над несколькими делами, которые связаны между собой рядом фактов, таких как район, где недалеко друг от друга находятся места преступлений, и ход самих нападений.
Полиция пока не разглашает подробности дела и не объявляет розыск. «Мы изучаем записи камер видеонаблюдения и другие факты», — сказал Хрдина.
Полиция пока не разглашает подробности дела и не объявляет розыск. «Мы изучаем записи камер видеонаблюдения и другие факты», — сказал Хрдина.
Детективы расследуют обстоятельства четырех ограблений, совершенных на прошлой неделе в районе Ржепы. Первое произошло в четверг около 22:30 на улице Базовскего, а еще одно — часом позже на улице Маковскего, которая находится примерно в 300 метрах от места предыдущего преступления. Третье ограбление произошло в среду около 22:00, когда банда нанесла удар на улице Бендова, также недалеко от улицы Маковскего. Четвертое преступление — нападение на улице Неванова, совершенное в 3:15 в воскресенье.
Бандиты обычно нападали на жертв в закоулках между жилыми домами. В первых трех случаях нападения баллончик не применялся, но преступники сбили жертву на землю ударом по затылку, а затем пнули ее и скрылись с ее телефоном.
Жертвы описали их как группу из примерно пяти человек, говоривших на чешском и украинском языках. Не исключено, что они также могли говорить на цыганском диалекте.
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