Серия зверских ограблений в Праге: банда скрывалась в многоквартирных домах и грабила жертв

Пресс-секретарь полиции Рихард Хрдина во вторник подтвердил факт расследования. По его словам, следствие находится на ранней стадии, и детективы работают над несколькими делами, которые связаны между собой рядом фактов, таких как район, где недалеко друг от друга находятся места преступлений, и ход самих нападений.



Полиция пока не разглашает подробности дела и не объявляет розыск. «Мы изучаем записи камер видеонаблюдения и другие факты», — сказал Хрдина.





Детективы расследуют обстоятельства четырех ограблений, совершенных на прошлой неделе в районе Ржепы. Первое произошло в четверг около 22:30 на улице Базовскего, а еще одно — часом позже на улице Маковскего, которая находится примерно в 300 метрах от места предыдущего преступления. Третье ограбление произошло в среду около 22:00, когда банда нанесла удар на улице Бендова, также недалеко от улицы Маковскего. Четвертое преступление — нападение на улице Неванова, совершенное в 3:15 в воскресенье.



Бандиты обычно нападали на жертв в закоулках между жилыми домами. В первых трех случаях нападения баллончик не применялся, но преступники сбили жертву на землю ударом по затылку, а затем пнули ее и скрылись с ее телефоном.



Жертвы описали их как группу из примерно пяти человек, говоривших на чешском и украинском языках. Не исключено, что они также могли говорить на цыганском диалекте.