Мэр Остравы купил автомобиль за 3 миллиона крон. С холодильником для шампанского

«Бюджет Остравы на следующий год ниже, чем в прошлом году, поэтому они стремятся к экономии, и это хорошо. Но руководство города должно подать пример, оно должно начать экономить дома. И мэр купил машину за 3 миллиона крон с холодильником для шампанского, а его предшественникам достаточно было автомобиля за треть этой цены», — отметил бывший мэр Остравы, а нынешний представитель оппозиции Томаш Мацура.Покупка столь дорогого автомобиля не понравилась и другим членам Остравского совета. Однако публично комментировать покупку трехмиллионной машины они не пожелали и лишь улыбнулись.«С другой стороны, городу нужен представительский автомобиль», — ответили они на вопрос о том, можно ли покупать столь дорогую машину.Мэр Остравы Ян Догнал ответил на критику оппозиции, заявив, что необходимо изменить автопарк города.«Предыдущее руководство города не меняло парк автомобилей. Машины устарели, их эксплуатация стала дороже», — пояснил он. Он отметил, что машина за 3 миллиона крон предназначена для всего руководства города, а не только для него. Также имеется водитель для служебного автомобиля.«Автомобиль используется на дальних маршрутах и ​​в представительских целях. Что касается холодильника для шампанского, я бы не хотел это комментировать», — сказал Догнал.Он добавил, что теперь хозяйственное управление города будет функционировать непрерывно, а автопарк будет постепенно меняться. «То есть, как и должно было быть в предыдущие годы», — мэр не удержался от шпильки в адрес своего предшественника Макура.Хотя в этом году Острава потратила 14,7 миллиарда крон, что стало самым высоким показателем в истории города, в следующем году представители проголосовали за сокращение бюджета. В 2025 году третий по величине город Чехии будет управлять 14,4 миллиарда крон.Оппозиция во главе с бывшим мэром Макурой, как и в прошлом году, не поддержала бюджет. Больше всего ее беспокоит то, что бюджет города уменьшился, а районов города увеличился. Оппозиция также раскритиковала отсутствие денег в бюджете на стратегические проекты города и растрату денег на лишние или завышенные вещи.