Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

ŘSD удивил новой датой полного завершения ремонта шоссе D1

Новости 420on
13 декабря 2024
22:00
303
Самая старая и загруженная чешская автомагистраль D1 может быть завершена раньше, чем ожидалось. Дорожники координируют свои действия с подрядчиком на последнем недостроенном участке в Пршерове, чтобы ускорить работу и открыть трассу в декабре 2025 года.
Оставшийся незавершенным участок самой длинной чешской автомагистрали D1 от Пршерова до Ржиковице должен быть закончен на четыре месяца раньше, чем первоначально планировали дорожные инженеры. Это подтвердил это в пятницу директор Управления дорог и автомагистралей Радек Матл.

Водители, вероятно, смогут выехать на новый участок шоссе в конце следующего года, первоначально ŘSD планировал завершить ремонт весной 2026 года. «Мы считаем, что сроки будут сокращены. Все работы на стройке свидетельствуют об этом, и мы до сих пор все корректируем по контракту», — сказал Матл.

Строительство D1 началось 57 лет назад. После завершения ее длина составит более 370 километров.

По словам Матла, самые сложные работы в Пршерове по закладке фундамента или перемещению тысяч тонн земли практически завершены. «В настоящее время доводятся мосты, взвешиваются несущие слои, прокладываются дороги. Мы думаем, что эти работы можно выполнить за один строительный сезон», — добавил директор.

Дорожники хотят завершить строительство более 70 километров новых автомагистралей в следующем году.

По словам Матла, причиной ускорения являются долгосрочные хорошие результаты деятельности подрядчика. «Мы нацелены на то, чтобы освоить строительство более быстрыми темпами, чем предполагалось изначально. И если мы подтвердим это контрактом, я буду оптимистичен», — сказал Матл.

Последний десятикилометровый участок также будет служить объездной дорогой Пршерова, его стоимость составит почти 7 миллиардов крон. Он включает в себя эстакаду длиной чуть менее километра. По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), это одна из важнейших транспортных структур Чехии.

Эксплуатационный участок должен разгрузить центр Пршерова. Завершенная D1 также должна снизить трафик на D46, которую водители частично используют для поездки между Брно и Остравой.

Завершение последнего участка в прошлом неоднократно откладывалось. Власти и суды занимались возражениями местных ассоциаций и экологов, и споры длились почти 15 лет.

Строительство автомагистрали D1 началось (после первых этапов в 1930-1940-х годах) в сентябре 1967 года на окраине Праги. Первоначально предполагалось, что шоссе пройдет через Словакию к границам бывшего Советского Союза. После распада Чехословакии конструкторы направили его в сторону Остравы по направлению к Польше.
Чехия дороги Автомобили
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
210
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ПРОДОЛЖИТ ЗАЩИЩАТЬ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО СЛОВАКИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
20:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
1084
ОБЩЕСТВО
КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАНЦЕВ В ЧЕХИИ СОКРАТИЛОСЬ. СКОЛЬКО ИХ В СТРАНЕ ЛЕГАЛЬНО?
19:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
696
ОБЩЕСТВО
НУТРИИ ОККУПИРОВАЛИ БЕРЕГА РЕКИ ВЛТАВЫ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
14:30
13 ДЕКАБРЯ 2024
1334
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ МОШЕННИКИ ПОД ВИДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ УКРАЛИ 64 МИЛЛИОНОВ КРОН У 40 000 ЧЕЛОВЕК
13:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
1380
ОБЩЕСТВО
СУД В ЧЕХИИ ОТКЛОНИЛ ЖАЛОБУ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ ИМЕТЬ ФОТОГРАФИЮ С УЛЫБКОЙ В СВОЕМ ПАСПОРТЕ
08:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
1026
ОБЩЕСТВО
ВОРЫ КРАДУТ ТОВАРЫ ИЗ ЯЩИКОВ ДЛЯ ПОСЫЛОК ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
22:00
12 ДЕКАБРЯ 2024
973
ОБЩЕСТВО
КОММЕНТАРИЙ: СЛУЖЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЗА 3 МИЛЛИОНА КРОН ОТПРАВИЛ МЭРА ОСТРАВЫ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОРОЗИЛЬНИК
18:00
12 ДЕКАБРЯ 2024
725
ПОЛИТИКА
ГЕРМАНИЯ ПРОДОЛЖИТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ГРАНИЦУ С ЧЕХИЕЙ КАК МИНИМУМ ДО 15 МАРТА
16:30
12 ДЕКАБРЯ 2024
386
ОБЩЕСТВО
СЕНАТ ПРИНЯЛ ПОПРАВКУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА УСТРАНЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ С ОЦИФРОВКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
15:00
12 ДЕКАБРЯ 2024
569
ЭКОНОМИКА
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДЕРЕВЬЯ ПОДОРОЖАЛИ. БОЛЬШЕ ВСЕГО ЧЕХИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ПИХТЫ
09:00
12 ДЕКАБРЯ 2024
959
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: КОНЦЕРН OMV РАСТОРГ КОНТРАКТ С «ГАЗПРОМОМ»
08:00
12 ДЕКАБРЯ 2024
2006
ОБЩЕСТВО
«МЫ ПРОМОКЛИ В ПОЕЗДКЕ» — ПОЛИЦИЯ РАССКАЗАЛА, ПО КАКОМУ ПОВОДУ ЛЮДИ ЗВОНЯТ ПО ТЕЛЕФОНУ 158
20:00
11 ДЕКАБРЯ 2024
674
ОБЩЕСТВО
ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА НА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ОБОЙДЕТСЯ НЕДЕШЕВО. ГРЯДУТ ВЫСОКИЕ ШТРАФЫ
17:00
11 ДЕКАБРЯ 2024
1127
ОБЩЕСТВО
ЗАРПЛАТА СОЛДАТ С ЯНВАРЯ ДОЛЖНА УВЕЛИЧИТЬСЯ НА 1Б500 КРОН
15:00
11 ДЕКАБРЯ 2024
2562
ОБЩЕСТВО
СЕРИЯ ЗВЕРСКИХ ОГРАБЛЕНИЙ В ПРАГЕ: БАНДА СКРЫВАЛАСЬ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ГРАБИЛА ЖЕРТВ