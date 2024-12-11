ŘSD удивил новой датой полного завершения ремонта шоссе D1

Оставшийся незавершенным участок самой длинной чешской автомагистрали D1 от Пршерова до Ржиковице должен быть закончен на четыре месяца раньше, чем первоначально планировали дорожные инженеры. Это подтвердил это в пятницу директор Управления дорог и автомагистралей Радек Матл.



Водители, вероятно, смогут выехать на новый участок шоссе в конце следующего года, первоначально ŘSD планировал завершить ремонт весной 2026 года. «Мы считаем, что сроки будут сокращены. Все работы на стройке свидетельствуют об этом, и мы до сих пор все корректируем по контракту», — сказал Матл.



Строительство D1 началось 57 лет назад. После завершения ее длина составит более 370 километров.



По словам Матла, самые сложные работы в Пршерове по закладке фундамента или перемещению тысяч тонн земли практически завершены. «В настоящее время доводятся мосты, взвешиваются несущие слои, прокладываются дороги. Мы думаем, что эти работы можно выполнить за один строительный сезон», — добавил директор.



Дорожники хотят завершить строительство более 70 километров новых автомагистралей в следующем году.



По словам Матла, причиной ускорения являются долгосрочные хорошие результаты деятельности подрядчика. «Мы нацелены на то, чтобы освоить строительство более быстрыми темпами, чем предполагалось изначально. И если мы подтвердим это контрактом, я буду оптимистичен», — сказал Матл.



Последний десятикилометровый участок также будет служить объездной дорогой Пршерова, его стоимость составит почти 7 миллиардов крон. Он включает в себя эстакаду длиной чуть менее километра. По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), это одна из важнейших транспортных структур Чехии.



Эксплуатационный участок должен разгрузить центр Пршерова. Завершенная D1 также должна снизить трафик на D46, которую водители частично используют для поездки между Брно и Остравой.



Завершение последнего участка в прошлом неоднократно откладывалось. Власти и суды занимались возражениями местных ассоциаций и экологов, и споры длились почти 15 лет.



Строительство автомагистрали D1 началось (после первых этапов в 1930-1940-х годах) в сентябре 1967 года на окраине Праги. Первоначально предполагалось, что шоссе пройдет через Словакию к границам бывшего Советского Союза. После распада Чехословакии конструкторы направили его в сторону Остравы по направлению к Польше.