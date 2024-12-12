Чешские СМИ: украинец не получил австрийское гражданство, потому что отказался петь гимн Австрии
14 декабря 2024
15:00
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Власти Австрии отменили решение о предоставлении гражданства украинцу, который отказался петь гимн Альпийской республики на церемонии, где он должен был принять присягу и получить документы.
Инцидент произошел в середине октября в нижнеавстрийском городе Баден, а на этой неделе во вторник правительство провинции приняло решение, что украинец не получит гражданства.
По данным сервера Heute.at, голосование коалиционного кабинета, состоящего из представителей Австрийской народной партии (ÖVP) канцлера Карла Нехаммера и антииммиграционной Свободной партии Австрии (FPÖ), было единогласным.
При этом мужчина уже заранее заявил, что не будет петь гимн Австрии. Но он пришел на церемонию.
«Гражданство — это не подарок, а честь, предполагающая благодарность и уважение к соответствующим ценностям», — заявил заместитель губернатора Нижней Австрии Удо Ландбауэр (FPÖ), сообщает Kronen Zeitung.
«Те, кто отказывается идентифицировать себя с Австрией, лишь показывают, что они вовсе не желают принять основные принципы нашей Родины», — добавил Ландбауэр, назвавший поведение украинца на церемонии «провокацией».
Согласно Закону о гражданстве, австрийцы должны петь государственный гимн на торжественных мероприятиях или спортивных соревнованиях, особенно когда видны австрийские флаги или флаги любой из федеральных земель.
Для члена совета Нижней Австрии Кристофа Луиссера (FPÖ), в рабочей повестке дня которого стоят вопросы гражданства, решение государственного кабинета является «самоочевидным и юридически обязательным».
«Нет никаких компромиссов. В конце успешного процесса интеграции гражданство может быть предоставлено, но это не является обязательством», — подчеркнул он. «Тот, кто выступает против Австрии, просто ничего не понял», — добавил Луиссер.
По данным сервера Heute.at, голосование коалиционного кабинета, состоящего из представителей Австрийской народной партии (ÖVP) канцлера Карла Нехаммера и антииммиграционной Свободной партии Австрии (FPÖ), было единогласным.
При этом мужчина уже заранее заявил, что не будет петь гимн Австрии. Но он пришел на церемонию.
«Гражданство — это не подарок, а честь, предполагающая благодарность и уважение к соответствующим ценностям», — заявил заместитель губернатора Нижней Австрии Удо Ландбауэр (FPÖ), сообщает Kronen Zeitung.
«Те, кто отказывается идентифицировать себя с Австрией, лишь показывают, что они вовсе не желают принять основные принципы нашей Родины», — добавил Ландбауэр, назвавший поведение украинца на церемонии «провокацией».
Согласно Закону о гражданстве, австрийцы должны петь государственный гимн на торжественных мероприятиях или спортивных соревнованиях, особенно когда видны австрийские флаги или флаги любой из федеральных земель.
Для члена совета Нижней Австрии Кристофа Луиссера (FPÖ), в рабочей повестке дня которого стоят вопросы гражданства, решение государственного кабинета является «самоочевидным и юридически обязательным».
«Нет никаких компромиссов. В конце успешного процесса интеграции гражданство может быть предоставлено, но это не является обязательством», — подчеркнул он. «Тот, кто выступает против Австрии, просто ничего не понял», — добавил Луиссер.
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