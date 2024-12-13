Парковка в Праге в период Рождества станет значительно дешевле

Новости 420on 16 декабря 2024 08:00 130

В период Рождества с 23 декабря до 3 января цены на парковку в Праге будут существенно снижены. Водители в смешанных и гостевых зонах (обозначены фиолетовым и оранжевым цветом) заплатят за целый день почасовую оплату — от 20 до 80 крон в зависимости от зоны.