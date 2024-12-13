Парковка в Праге в период Рождества станет значительно дешевле
16 декабря 2024
08:00
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В период Рождества с 23 декабря до 3 января цены на парковку в Праге будут существенно снижены. Водители в смешанных и гостевых зонах (обозначены фиолетовым и оранжевым цветом) заплатят за целый день почасовую оплату — от 20 до 80 крон в зависимости от зоны.
Об этом сообщили в Управлении технических коммуникаций.
Мера будет действовать с понедельника, 23 декабря, по пятницу, 3 января, в фиолетовой и оранжевой зонах, которыми также пользуются нерезиденты.
Скидка распространяется только на участки, где платная парковка действует не всю неделю (например, там где можно бесплатно парковаться в выходные дни), отметили в TSK. Как правило, это места, где, например, в выходные дни возможна бесплатная парковка.
За парковку водители платят от 20 до 80 крон в день, в зависимости от местоположения. Тип парковочной зоны в конкретном месте можно узнать, увеличив масштаб на сайте mapy.cz.
Мера будет действовать с понедельника, 23 декабря, по пятницу, 3 января, в фиолетовой и оранжевой зонах, которыми также пользуются нерезиденты.
Скидка распространяется только на участки, где платная парковка действует не всю неделю (например, там где можно бесплатно парковаться в выходные дни), отметили в TSK. Как правило, это места, где, например, в выходные дни возможна бесплатная парковка.
За парковку водители платят от 20 до 80 крон в день, в зависимости от местоположения. Тип парковочной зоны в конкретном месте можно узнать, увеличив масштаб на сайте mapy.cz.
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