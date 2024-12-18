МВД Чехии пока не фиксирует увеличения количества беженцев из Украины в связи с зимой
20 декабря 2024
13:00
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Министерство внутренних дел Чехии пока не зарегистрировало увеличение числа прибывших беженцев из Украины в связи с зимним сезоном. Количество обращений за временной защитой в последние недели было меньше, чем в октябре. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.
«Конечно, мы ожидали увеличения количества запросов на временную защиту, например, в декабре месяце и во второй половине ноября. А оказалось, что с 2 000 в неделю, которые у нас были еще в октябре, оно упало до 1 700 в неделю», — сказал Ракушан.
По его словам, министерство продолжает пытаться поддерживать внутреннюю миграцию непосредственно в Украине. «Это означает, что люди, которые вынуждены покинуть восточную часть Украины, где объективно еще идет война, должны иметь возможность переселиться в западную часть Украины, которая еще сможет справиться с ней логистически», — добавил министр.
По словам Ракушана, примерно 60% беженцев планируют остаться в Чехии даже после окончания войны. По актуальным данным Министерства внутренних дел, сейчас в Чехии 386 782 человека имеют временную защиту.
Россия постоянно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. «Конечно, перед нами стоит большая задача — поддержать Украину в зимние месяцы, включая помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, на разрушении которой концентрируется Россия», — заявил премьер-министр Петр Фиала. Он добавил, что в этом плане речь идет также о «предотвращении волны беженцев, которая могла бы прийти из Украины, если бы люди не смогли там жить зимой».
Миграция из Сирии сейчас в принципе не изменится
Ракушан предполагает, что миграция сирийцев после падения режима президента Башара Асада в принципе могла бы остаться на нынешнем уровне. В настоящее время даже информация от спецслужб весьма туманна. По словам главы МВД, на территории Чехии находятся десятки сирийцев.
Исламистские повстанцы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) начали наступление на правительственные войска в конце ноября, а потом в Сирии рухнул режим Асада.
Неделю назад Чехия прекратила обработку заявлений о предоставлении убежища, поданных сирийцами, из-за изменения условий в стране. Другие европейские страны сделали тот же шаг. МВД отслеживает возможные варианты развития событий. Один из них заключается в том, что Сирия станет безопасной и люди смогут вернуться в страну. Другая причина заключается в том, что какая-то форма гражданской войны будет продолжаться. Третий сценарий — ухудшение ситуации, когда новый режим снова будет очень строгим и будет кого-то преследовать, тем самым спровоцировав новую волну миграции.
Если страна будет объявлена безопасной, Европейский союз должен отреагировать и поговорить о возвращении, особенно людей, которые живут в Европе и не имеют надлежащего вида на жительство, добавил Ракушан.
По его словам, министерство продолжает пытаться поддерживать внутреннюю миграцию непосредственно в Украине. «Это означает, что люди, которые вынуждены покинуть восточную часть Украины, где объективно еще идет война, должны иметь возможность переселиться в западную часть Украины, которая еще сможет справиться с ней логистически», — добавил министр.
По словам Ракушана, примерно 60% беженцев планируют остаться в Чехии даже после окончания войны. По актуальным данным Министерства внутренних дел, сейчас в Чехии 386 782 человека имеют временную защиту.
Россия постоянно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. «Конечно, перед нами стоит большая задача — поддержать Украину в зимние месяцы, включая помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, на разрушении которой концентрируется Россия», — заявил премьер-министр Петр Фиала. Он добавил, что в этом плане речь идет также о «предотвращении волны беженцев, которая могла бы прийти из Украины, если бы люди не смогли там жить зимой».
Миграция из Сирии сейчас в принципе не изменится
Ракушан предполагает, что миграция сирийцев после падения режима президента Башара Асада в принципе могла бы остаться на нынешнем уровне. В настоящее время даже информация от спецслужб весьма туманна. По словам главы МВД, на территории Чехии находятся десятки сирийцев.
Исламистские повстанцы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) начали наступление на правительственные войска в конце ноября, а потом в Сирии рухнул режим Асада.
Неделю назад Чехия прекратила обработку заявлений о предоставлении убежища, поданных сирийцами, из-за изменения условий в стране. Другие европейские страны сделали тот же шаг. МВД отслеживает возможные варианты развития событий. Один из них заключается в том, что Сирия станет безопасной и люди смогут вернуться в страну. Другая причина заключается в том, что какая-то форма гражданской войны будет продолжаться. Третий сценарий — ухудшение ситуации, когда новый режим снова будет очень строгим и будет кого-то преследовать, тем самым спровоцировав новую волну миграции.
Если страна будет объявлена безопасной, Европейский союз должен отреагировать и поговорить о возвращении, особенно людей, которые живут в Европе и не имеют надлежащего вида на жительство, добавил Ракушан.
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