Возрастной предел регулярных медицинских осмотров для пожилых водителей могут повысить

Согласно поправке, реестр пациентов также должен содержать указание на то, что человек имеет лицензию на оружие: это стало реакцией на прошлогоднюю стрельбу на философском факультете Карлова университета. Если медицинское учреждение решит, что состояние здоровья пациента исключает или ограничивает владение лицензией на огнестрельное оружие, оно сообщит об этом терапевту или в полицию. Полиция сможет идентифицировать регистрирующего врача пациента при выполнении конкретной задачи, предусмотренной поправкой.



Изменения, касающиеся подтверждения медицинской пригодности водителей, коснутся людей, состоящих в базовом реестре населения, куда входят иностранцы с постоянным или долгосрочным разрешением на проживание или получившие убежище. «Обратившись к реестру, контролирующие органы смогут проверить, проходил ли водитель регулярный медицинский осмотр и когда, а также с каким результатом, », — говорится в пояснительной записке.



Министерство здравоохранения обосновывает пятилетний сдвиг возрастного ценза для прохождения регулярных медицинских осмотров тем, что сегодня пожилые люди зачастую здоровее и активнее предыдущих поколений. По мнению министерства, повышение возрастной планки также снизит административную нагрузку на пожилых людей и систему здравоохранения. Зарубежный опыт показывает, что изменение не должно негативно сказаться на безопасности дорожного движения.



Проект также предусматривает, что, помимо основных данных о группе крови или аллергии, в общую медицинскую карту пациента будут заноситься данные об участии в профилактических осмотрах и скринингах. По мнению Министерства здравоохранения, это необходимо для более эффективного их предоставления. Поправка включает в себя модификацию так называемой электронной карты и введение электронной заявки. Запросы оформляются врачами, например, на лабораторные исследования или получение снимков. Врач отправляет электронный запрос непосредственно тому поставщику, которого он просит провести обследование.



Ожидается, что внедрение новых центральных электронных медицинских услуг обойдется примерно в 50 миллионов крон. Еще 10 миллионов крон потребуется на программные инструменты.