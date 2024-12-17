Руководство Праги подозревается в утечке информации с ущербом на 270 миллионов крон

Два заместителя мэра Праги подали заявление о возбуждении уголовного дела на имя главного государственного прокурора Ленки Брадачовой. Из документа следует, что в причинении ущерба как минимум на четверть миллиарда подозревается кто-то из руководства города.



Согласно сообщению, это произошло потому, что на конфиденциальной встрече руководства города просочилась информация о том, какую сумму Прага готова предложить на принудительном аукционе за недвижимость из империи бывшего медиа-магната и владельца Barrandov TV Яромира Соукупа.



Официальное заседание совета состоялось в начале декабря. Хотя совет одобрил, что Прага может претендовать на здания и землю обанкротившегося медиа-предпринимателя, членам совета пришлось решить, какую самую высокую цену готова предложить столица на аукционе.



Под предлогом того, что эта цифра не должна разглашаться, советники прервали заседание. И встретились они пять минут в другом помещении, где нанятый эксперт Павел Ворличек сообщил им, согласно полученным доказательствам, что он рекомендует утвердить максимально возможную цену покупки в диапазоне от 600 до 700 миллионов крон. Устно и без дальнейших обоснований.



Мэр Богуслав Свобода тогда согласился с остальными представителями столичного руководства, что самая высокая ставка, которую город предложит на аукционе, составит 650 миллионов крон. Затем Совет официально продолжил заседание и одобрил — опять же якобы из-за секретности — резолюцию, в которой эта цифра не была включена.



Таинственный претендент b301692c



Но пограничная сумма в 650 миллионов крон, скорее всего, не осталась такой тайной, как утверждали политики.



Вначале, помимо Праги, в аукционе участвовали еще пять компаний. Но все, кроме одного, сдались, когда цена подскочила на 376 миллионов.



Это не было удивительно. В оценке, подготовленной для аукциона компанией Deloitte Advisory, цена недвижимости оценивалась всего в около 300 миллионов крон.



Но Прага продолжала действовать в соответствии с якобы секретной стратегией советников. В следующих 136 ставках она боролась с единственным загадочным конкурентом, который был готов значительно превысить официальную экспертную оценку. По сей день он скрыт за кодом «b301692c».



Даже b301692c в конце концов отказался. Незадолго до достижения суммы, выше которой Прага больше не будет предлагать цену.



Последняя ставка b301692c составила 647,9 миллиона. Прага ответила суммой в 649 миллионов, благодаря чему выиграла аукцион. На миллион ниже максимума, одобренного советниками.



«Описанный ход аукциона уже на первый взгляд очень подозрительный, и предлагается объяснение, что могла иметь место утечка информации о решении городского совета о том, что Прага участвует в утвержденной максимальной закупочной цене и последующем целенаправленном и организованном искусственном повышении самой высокой цены путем последовательных предложений неизвестного лица b301692c», — следует из заявления, которое подписали вице-мэр Иржи Поспишил (TOP 09) и вице-мэр Яна Комрскова (Пираты).



Далее в уголовном заявлении указывается, кто участвовал в утверждении секретной максимальной цены — помимо мэра и большинства членов совета, приглашенный эксперт Павел Ворличек из компании B.I.R.T. GROUP и директор департамента управления муниципальным имуществом Ян Рак. Именно Рак подготовил и подписал для совета материал о покупке недвижимости.



Рекомендуемая максимальная ставка в несколько раз превышала цену известного эксперта Deloitte. Я уже несколько экспрессивно прокомментировала ситуацию на месте и что я не буду за это голосовать, сказала Комрскова.



Как они добрались до 650 миллионов?



Оказывается, оценка эксперта Павла Ворличека в 650 миллионов до сих пор существует в письменном виде. На нем указана дата конца ноября, но у советников, принявших решение о покупке в декабре, ее не было в документах на этот момент.



Оценка занимает 13 страниц и не дает никаких объяснений, почему ее расчетная стоимость более чем вдвое превышает стоимость обширной 102-страничной оценки Deloitte.



«Анализ оцениваемых объектов недвижимости проводился исключительно на основании предоставленных документов и общедоступных баз данных. Осмотр имущества невозможен, никакой другой документации предоставлено не было», — отметил нанятый эксперт Ворличек.



«Этот документ я получила только в конце прошлой недели по запросу. Меня очень удивил тот факт, что этот документ был составлен задолго до заседания совета», — добавила заместитель мэра Комрскова.



«Я считаю, что некоторые обстоятельства этого аукциона действительно подозрительны, к этому уголовному делу присоединилась со своим представлением и столица Прага, сделав акцент на обеспечении цены покупки до тех пор, пока не исчезнут сомнения в этой сделке», — сказал мэр Праги Богуслав Свобода.



Заместители мэра теперь обратились в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела, чтобы получить деньги, которые Прага заплатила как потенциальные доходы от преступной деятельности. «Могло быть, например, преступное деяние по злоупотреблению информацией в деловых отношениях, когда кто-то обогатился как минимум на 270 миллионов крон за счет Праги», — сказала Хана Кордова Марванова, соавтор заявления.