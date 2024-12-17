Все опять по-другому. Бесплатная парковка для электроавтомобилей в Праге не заканчивается с января

Согласно документу, город воспользуется временем, выигранным за счет отсрочки, для переговоров с районами города о будущих льготах для электромобилей.





«Необходимо осознавать, что, с одной стороны, необходимое предпочтение транспортных средств с низким уровнем выбросов, что так полезно для их развития и благоприятно влияет на экологию, с другой стороны, отрицательно влияет на регулирование парковок», — говорится в заявлении.





Муниципалитеты уже начали выдавать разрешения на парковку электромобилям. «Если вы уже оформили разрешение на парковку по стандартной цене, соответствующая сумма будет возвращена», — сообщает специализированный портал города.





«Электромобиль занимает на улице такое же пространство, как и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, и, что касается их ожидаемого увеличения, их одностороннее предпочтение бесплатной парковке в жилых местах не является устойчивым в долгосрочной перспективе», —сказал заместитель мэра Праги по транспорту Зденек Гржиб («Пираты»).





Вопрос о ценах





Руководство города уже давно готовит комплексную реформу системы парковок, которая включает, например, общегородские парковочные карты для приезжих, возможность для жителей платить меньше за меньшую площадь разрешенной парковки или специальное разрешение для уязвимых категорий населения. Хотя коалиционные партии согласились на эти изменения, переговоры по вопросу платы за парковку зашли в тупик, и никакого соглашения еще не достигнуто.





Аналогично, правительственная коалиция пока не согласовала вопросы повышения платы за проезд в общественном транспорте и взимания платы за въезд автомобилей на Малую Страну и набережную Сметаны.





Зоны платной парковки в современном виде впервые были введены в Праге в 1996 году в той части Праги 1, где попытки регулирования дорожного движения появились в 1982 году. Впоследствии они расширились и функционируют в основном в более широком центре. Ежегодно город собирает около полумиллиарда крон от платы за парковку.