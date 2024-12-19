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Станция метро «Ческоморавска» закроется на год 6 января, как и «Панкрац»

Новости и статьи
20 декабря 2024
21:00
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В понедельник, 6 января, станция метро B «Ческоморавска» закроется для пассажиров в Праге примерно на год в связи с реконструкцией, сообщила ČTK пресс-секретарь Пражской транспортной компании (DPP) Анета Ржехкова. Компания уже объявила, что в тот же день станция линии C «Панкрац» будет закрыта на аналогичный период времени в связи с реконструкцией и строительством пересадок на линию D.
DPP рекомендует пассажирам пользоваться станцией «Высочанска» в случае поездки в районе «Ческоморавска» и станцией «Пражскего Повстани» возле «Панкраца», а затем пересесть на трамвай 19. Компания рассчитывает возобновить работу обеих станций в конце следующего года.

Ремонт «Ческоморавской» обойдется компании в 926 миллионов крон и будет выполняться компанией Syner. На станции будут заменены эскалаторы, установлены лифты и обновлена проводка. Станция у арены O2 также получит новый визуальный облик: существующая керамическая плитка будет заменена на стеклянные панели с пузырьками, выполненные дизайнером Максимом Вельчовским.

Полная переделка метро «Панкрац» связана со строительством новой линии метро D, которое началось в 2022 году с участка между станциями «Панкрац» и «Ольбрахтова». Поэтому работы будут включать не только замену эскалаторов и лифта, но и строительство пересадок на новую линию.

Недавно DPP запустила продление трамвайной линии до торгового центра Arkády Pankrác, откуда люди смогут пересесть на линию 19 до соседней станции «Пражскего Повстани». На время закрытия станции компания укрепит линию укороченным маршрутом; в пиковое время трамваи будут ходить от «Панкраца» до «Пражскего Повстани» и в обратном направлении с интервалом примерно в пять минут.

Недавно компания также объявила конкурс на проекты по созданию безбарьерного доступа на станциях «Страшницка», «Вышеград», «Райска заграда» и «Пражскего Повстани».
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