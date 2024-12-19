Полиция предъявила обвинение мужчине за ложное сообщение о вооруженном человеке у Карлова университа

«Информатор все выдумал и признался в этом на допросе. Криминальная полиция предъявила ему обвинение в распространении тревожного сообщения, за что ему грозит до трёх лет лишения свободы», — заявили в полиции.



Около полудня в четверг полиция объявила, что расследует сообщение о том, что вооруженный человек двигается из Летенских садов в сторону центра города. Из-за этого на месте находились десятки полицейских. Примерно через полчаса полиция прекратила все мероприятия, заявив, что звонивший все выдумал.



В субботу исполнится год со дня трагедии, когда студент застрелил 14 человек, ранил еще 25, а затем застрелился в главном здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха.



В начале декабря этого года полиция эвакуировала кампус Западночешского университета в Пльзене из-за сообщения о предполагаемой стрельбе. В итоге стрельба не подтвердилась. Полиция обвинила двух студентов в хулиганстве после того, как один якобы кричал «Аллаху акбар», а другой имитировал стрельбу.