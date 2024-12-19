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Полиция предъявила обвинение мужчине за ложное сообщение о вооруженном человеке у Карлова университа

Новости 420on
21 декабря 2024
11:00
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Следователи по уголовным делам предъявили обвинение мужчине, который в четверг сообщил, что в Праге у юридического факультета Карлова университета находится воруженный человек. За распространение тревожного сообщения ему грозит три года тюрьмы. Мужчина признался в содеянном на допросе, сообщила сегодня полиция в сети X. Из-за фиктивного сообщения в центр Праги прибыли десятки полицейских, меры безопасности приняли два университета в центре города и их студенты.
«Информатор все выдумал и признался в этом на допросе. Криминальная полиция предъявила ему обвинение в распространении тревожного сообщения, за что ему грозит до трёх лет лишения свободы», — заявили в полиции.

Около полудня в четверг полиция объявила, что расследует сообщение о том, что вооруженный человек двигается из Летенских садов в сторону центра города. Из-за этого на месте находились десятки полицейских. Примерно через полчаса полиция прекратила все мероприятия, заявив, что звонивший все выдумал.

В субботу исполнится год со дня трагедии, когда студент застрелил 14 человек, ранил еще 25, а затем застрелился в главном здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха.

В начале декабря этого года полиция эвакуировала кампус Западночешского университета в Пльзене из-за сообщения о предполагаемой стрельбе. В итоге стрельба не подтвердилась. Полиция обвинила двух студентов в хулиганстве после того, как один якобы кричал «Аллаху акбар», а другой имитировал стрельбу.
полиция Карлов университет преступность Прага оружие
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