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В связи с трагедией на ярмарке в Германии в центре Праги установлены бетонные заграждения

Новости и статьи
23 декабря 2024
16:30
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В Праге в субботу установили бетонные заграждения вокруг рождественского рынка на площади Республики в центре города. Это стало ответом на пятничный инцидент на рождественском рынке в Магдебурге (Германия), где водитель въехал в толпу людей.
Пресс-секретарь мэрии Вит Хофман подтвердил установку барьеров. Представитель полиции Ян Данек сообщил, что, согласно договоренности между пражской полицией и руководством муниципалитета, бетонные блоки теперь будут установлены и на набережной.

До сих пор бетонные такие защищали рынки на Вацлавской и Староместской площадях.

Вскоре после новостей из Магдебурга полиция сообщила сети X, что с начала периода адвента по всей стране уже приняты меры безопасности.

«Это, в частности, усиленное дежурство в местах с повышенной концентрацией людей, таких как рождественские рынки и другие культурные мероприятия. Мы также направляем патрули с длинноствольным оружием и баллистической защитой», — отметили в полиции.

Реагируя на нападение в Германии, министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заверил, что в Чешской Республике не существует непосредственной опасности.

Водитель въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге, Германия, в пятницу вечером. По данным на 15:00 субботы, погибли по меньшей мере пять человек. Сотрудники полиции задержали мужчину.
Рождество Чехия Прага
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