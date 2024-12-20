В связи с трагедией на ярмарке в Германии в центре Праги установлены бетонные заграждения

Bezpečnostní opatření máme nastavena již od začátku adventního období napříč republikou. Jde zejména o zvýšený výkon služby v místech s větší koncentrací lidí, jako jsou vánoční trhy a další kulturní akce. Nasazujeme i hlídky s dlouhými zbraněmi a balistickou ochranou https://t.co/RdkTZhkt6s — Policie ČR (@PolicieCZ) December 20, 2024

Пресс-секретарь мэрии Вит Хофман подтвердил установку барьеров. Представитель полиции Ян Данек сообщил, что, согласно договоренности между пражской полицией и руководством муниципалитета, бетонные блоки теперь будут установлены и на набережной.До сих пор бетонные такие защищали рынки на Вацлавской и Староместской площадях.Вскоре после новостей из Магдебурга полиция сообщила сети X, что с начала периода адвента по всей стране уже приняты меры безопасности.«Это, в частности, усиленное дежурство в местах с повышенной концентрацией людей, таких как рождественские рынки и другие культурные мероприятия. Мы также направляем патрули с длинноствольным оружием и баллистической защитой», — отметили в полиции.Реагируя на нападение в Германии, министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заверил, что в Чешской Республике не существует непосредственной опасности.Водитель въехал в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге, Германия, в пятницу вечером. По данным на 15:00 субботы, погибли по меньшей мере пять человек. Сотрудники полиции задержали мужчину.