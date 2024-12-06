Водители дождались этого момента. Открылся новый участок автомагистрали D3

«Мы открываем очень важный участок D3 — от Ческе-Будеёвице до съезда с железнодорожной станции Каплице. Его длина составляет почти 30 километров, что ускорит и упростит путешествие многих людей, направляющихся на юг в Австрию или к морю. Больше всего это оценят жители Ческе-Будеёвице, которые получат новый красивый участок трассы и одновременно обход города», — сказал Ян Рыдл, пресс-секретарь Регионального управления транспорта.



Министр транспорта Мартин Купка (ODS) отметил, что строительство всех трех участков обошлось в 14,5 миллиарда крон без учета налогов.



«Самое главное, что это упростит жизнь жителям Ческе-Будеёвице и Южночешского края. Если все пойдет по плану, то в 2031 году мы впервые сможем проехать от Праги до Линца и Зальцбурга по непрерывной автостраде D3», — сказал Купка.



Ввод в эксплуатацию необычно длинного участка стал результатом задержек в строительстве автобана в обход Ческе-Будеёвице. Он состоит из двух частей: Усильне — Годейовице (7,2 км) и Годейовице — Тршебонин (12,5 километра). Задержки с объездом областного города привели к тому, что строители одновременно завершили соединительный участок Тршебонин — железнодорожная станция Каплице (8,5 километра).



Первый камень был заложен весной 2019 года тогдашним министром транспорта Даном Тьоком (ANO) с расчетом на то, что он будет готов в сентябре 2022 года. Однако строительство обхода было отложено более чем на два года, в основном из-за необходимости перепроектировать километровый тоннель Похурка на первом участке. Строительство также задерживалось, например, из-за ликвидации черной свалки, ковида и нехватки материалов после вторжения России в Украину.



Изначально часть недавно построенного автобана должна была стать платной, но губернатор Мартин Куба (ODS) договорился с Министерством транспорта о том, что первый год будет бесплатным. «Я верю, что освобождение от платы будет постоянным. В агломерации проживает 200 000 человек, и если мы вынудим их вернуться на городские улицы за счет платы за объезд, это будет плохо», — сказал Куба. На недавно открытом участке максимальная скорость составляет 130 километров в час, в упомянутом тоннеле — 100.



Трасса D3 была включена в сеть автомагистралей бывшей Чехословакии в 1987 году, она должна была соединить Прагу, Табор, Ческе-Будеёвице и границу с Австрией, но в течение многих лет строительство шло медленными темпами.