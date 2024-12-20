Возвращение гиганта. Антонов Ан-124 снова приземлился в Праге после более чем годичного перерыва

Сравнение C-5 и Ан-124 Сравнение C-5 и Ан-124 Характеристика C-5 Ан-124 Основные версии C-5A, C-5B, C-5M Ан-124, Ан-124-100 Общий объем производства 131 штука 55 штук Первый полет 1968 год 1982 год Размах крыла 67,88 м 73,30 м Площадь крыла 576 м² 628 м² Длина 75,31 м 69,10 м Габариты грузового отсека 37 м × 5,8 м × 4,1 м (880 м³) 36,5 м × 6,4 м × 4,4 м (1027 м³) Макс. взлетная масса 348 т 405 т (военный Ан-124) Макс. груз 125 т 150 т (военный Ан-124) Крейсерская скорость 835 км/ч 800 км/ч Практический потолок 10,5 км 10 км Макс. дальность (без груза) 12 000 км 15 000 км Дальность с макс. грузом - 4 500 км

Гигантские грузовые самолеты базируются в аэропорту Лейпциг — Галле. Это та же грузовая компания, которой принадлежал ныне, к сожалению, уничтоженный Ан-225 «Мрия». После погрузки Ан-124 «Руслан» вылетел в Дубай. В следующей таблице представлено впечатляющее сравнение с американским тяжелым транспортным самолетом Lockheed C-5 Galaxy: