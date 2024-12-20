Возвращение гиганта. Антонов Ан-124 снова приземлился в Праге после более чем годичного перерыва
23 декабря 2024
19:30
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«Будь смелым, как Николаев» — гласила надпись на украинском самолете Ан-124-100, который в воскресенье, 15 декабря, в 8:50 вновь приземлился в Праге после более чем годичного перерыва.
Гигантские грузовые самолеты базируются в аэропорту Лейпциг — Галле. Это та же грузовая компания, которой принадлежал ныне, к сожалению, уничтоженный Ан-225 «Мрия». После погрузки Ан-124 «Руслан» вылетел в Дубай. В следующей таблице представлено впечатляющее сравнение с американским тяжелым транспортным самолетом Lockheed C-5 Galaxy:
Сравнение C-5 и Ан-124
Сравнение C-5 и Ан-124
|Характеристика
|C-5
|Ан-124
|Основные версии
|C-5A, C-5B, C-5M
|Ан-124, Ан-124-100
|Общий объем производства
|131 штука
|55 штук
|Первый полет
|1968 год
|1982 год
|Размах крыла
|67,88 м
|73,30 м
|Площадь крыла
|576 м²
|628 м²
|Длина
|75,31 м
|69,10 м
|Габариты грузового отсека
|37 м × 5,8 м × 4,1 м (880 м³)
|36,5 м × 6,4 м × 4,4 м (1027 м³)
|Макс. взлетная масса
|348 т
|405 т (военный Ан-124)
|Макс. груз
|125 т
|150 т (военный Ан-124)
|Крейсерская скорость
|835 км/ч
|800 км/ч
|Практический потолок
|10,5 км
|10 км
|Макс. дальность (без груза)
|12 000 км
|15 000 км
|Дальность с макс. грузом
|-
|4 500 км
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