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Возвращение гиганта. Антонов Ан-124 снова приземлился в Праге после более чем годичного перерыва

Новости и статьи
23 декабря 2024
19:30
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«Будь смелым, как Николаев» — гласила надпись на украинском самолете Ан-124-100, который в воскресенье, 15 декабря, в 8:50 вновь приземлился в Праге после более чем годичного перерыва.
Гигантские грузовые самолеты базируются в аэропорту Лейпциг — Галле. Это та же грузовая компания, которой принадлежал ныне, к сожалению, уничтоженный Ан-225 «Мрия». После погрузки Ан-124 «Руслан» вылетел в Дубай. В следующей таблице представлено впечатляющее сравнение с американским тяжелым транспортным самолетом Lockheed C-5 Galaxy:

Сравнение C-5 и Ан-124

Сравнение C-5 и Ан-124

Характеристика C-5 Ан-124
Основные версии C-5A, C-5B, C-5M Ан-124, Ан-124-100
Общий объем производства 131 штука 55 штук
Первый полет 1968 год 1982 год
Размах крыла 67,88 м 73,30 м
Площадь крыла 576 м² 628 м²
Длина 75,31 м 69,10 м
Габариты грузового отсека 37 м × 5,8 м × 4,1 м (880 м³) 36,5 м × 6,4 м × 4,4 м (1027 м³)
Макс. взлетная масса 348 т 405 т (военный Ан-124)
Макс. груз 125 т 150 т (военный Ан-124)
Крейсерская скорость 835 км/ч 800 км/ч
Практический потолок 10,5 км 10 км
Макс. дальность (без груза) 12 000 км 15 000 км
Дальность с макс. грузом - 4 500 км
самолёт Прага
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