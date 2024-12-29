Прага заменяет cхемы станций в вагонах метро
31 декабря 2024
16:30
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На рубеже года пражский метрополитен заменит информационные таблички в вагонах. Схемы, которые изображены над дверями поездов, теперь будут черного цвета. Компания Ropid, которая занимается организацией общественного транспорта в Праге, надеется, что новый дизайн облегчит пассажирам восприятие информации.
В конце этого и начале следующего года из вагонов пражского метро исчезнут существующие таблички со схемами линий, а на их место придут новые, выполненные в черном цвете.
Если сейчас над всеми дверями вагонов метро размещена схема всех трех линий, то в новом варианте над одной дверью будет размещена схема всего метро, а над противоположной дверью — схема конкретной линии.
Новый дизайн, который впервые был опробован в ходе опросов в ноябре прошлого года, был подготовлен студией Side2 в рамках проекта Čitelná Praha, который охватывает визуальный дизайн знаков и маркеров в мегаполисе и направлен на унификацию городской навигации.
По словам заместителя мэра по транспорту Зденека Гржиба, отзывы пассажиров привели, в частности, к увеличению шрифта, использованию нового и более понятного символа для станций, доступных для инвалидных колясок, и для выделения пересадочных узлов. Другие важные здания, которые могут служить ориентиром, особенно для посетителей, также будут размещены на трехлинейном варианте. Это Старая ратуша, Вышеград и O2 Arena.
У отдельных дверей в метро пассажирам также будут предлагаться дополнительные схемы с подробным описанием центра, в том числе с изображением трамвайных линий. По сравнению с нынешней ситуацией их количество должно удвоиться. Они заменят «выписку из договорных условий перевозки», которая приносит пассажирам минимальную пользу.
Если сейчас над всеми дверями вагонов метро размещена схема всех трех линий, то в новом варианте над одной дверью будет размещена схема всего метро, а над противоположной дверью — схема конкретной линии.
Новый дизайн, который впервые был опробован в ходе опросов в ноябре прошлого года, был подготовлен студией Side2 в рамках проекта Čitelná Praha, который охватывает визуальный дизайн знаков и маркеров в мегаполисе и направлен на унификацию городской навигации.
По словам заместителя мэра по транспорту Зденека Гржиба, отзывы пассажиров привели, в частности, к увеличению шрифта, использованию нового и более понятного символа для станций, доступных для инвалидных колясок, и для выделения пересадочных узлов. Другие важные здания, которые могут служить ориентиром, особенно для посетителей, также будут размещены на трехлинейном варианте. Это Старая ратуша, Вышеград и O2 Arena.
У отдельных дверей в метро пассажирам также будут предлагаться дополнительные схемы с подробным описанием центра, в том числе с изображением трамвайных линий. По сравнению с нынешней ситуацией их количество должно удвоиться. Они заменят «выписку из договорных условий перевозки», которая приносит пассажирам минимальную пользу.
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