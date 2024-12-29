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Прага заменяет cхемы станций в вагонах метро

Новости и статьи
31 декабря 2024
16:30
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На рубеже года пражский метрополитен заменит информационные таблички в вагонах. Схемы, которые изображены над дверями поездов, теперь будут черного цвета. Компания Ropid, которая занимается организацией общественного транспорта в Праге, надеется, что новый дизайн облегчит пассажирам восприятие информации.
В конце этого и начале следующего года из вагонов пражского метро исчезнут существующие таблички со схемами линий, а на их место придут новые, выполненные в черном цвете.

Если сейчас над всеми дверями вагонов метро размещена схема всех трех линий, то в новом варианте над одной дверью будет размещена схема всего метро, а над противоположной дверью — схема конкретной линии.

Новый дизайн, который впервые был опробован в ходе опросов в ноябре прошлого года, был подготовлен студией Side2 в рамках проекта Čitelná Praha, который охватывает визуальный дизайн знаков и маркеров в мегаполисе и направлен на унификацию городской навигации.

По словам заместителя мэра по транспорту Зденека Гржиба, отзывы пассажиров привели, в частности, к увеличению шрифта, использованию нового и более понятного символа для станций, доступных для инвалидных колясок, и для выделения пересадочных узлов. Другие важные здания, которые могут служить ориентиром, особенно для посетителей, также будут размещены на трехлинейном варианте. Это Старая ратуша, Вышеград и O2 Arena.

У отдельных дверей в метро пассажирам также будут предлагаться дополнительные схемы с подробным описанием центра, в том числе с изображением трамвайных линий. По сравнению с нынешней ситуацией их количество должно удвоиться. Они заменят «выписку из договорных условий перевозки», которая приносит пассажирам минимальную пользу.
транспорт метро Прага
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