В этом году в супермаркетах появились зарядные станции для электромобилей

Например, существующие магазины, торговые парки и торговые центры с более чем 20 парковочными местами должны иметь как минимум одну зарядную станцию на каждые 10 мест к 2027 году согласно Директиве по энергоэффективности зданий, сообщает SOCR.





«Требование построить как можно больше точек на парковках, независимо от того, будут ли клиенты действительно ими пользоваться, не имеет смысла. Люди проводят в супермаркете в среднем 30 минут», — говорит президент SOCR Томаш Пруза.





«Поэтому в случае с парковками магазинов имеет смысл инвестировать в меньшее количество станций быстрой зарядки, а не строить много точек медленной, когда покупателям не будет смысла пользоваться ими во время быстрого похода за покупками», — добавил он.





Сеть Lidl, которая отменила бесплатную услугу в 2022 году, предлагает станции в 74 магазинах из 320. В этом году компания установила по одной точке быстрой зарядки в каждом из восьми своих филиалов. По словам пресс-секретаря Элишки Фрошовой Стехликовой, компания финансирует расширение сети из собственных средств. Она добавила, что одна станция потребляет в среднем 26 мегаватт-часов электроэнергии в год, что составляет около 5% от общего потребления магазина за год.





В настоящее время Kaufland предлагает 142 точки, и покупатели могут найти их в 97 магазинах из более чем 130. По словам пресс-секретаря Ренаты Майерл, при использовании быстрой зарядки за час можно пополнить от 60 до 90% емкости среднего электромобиля. При медленной время увеличивается до трех раз, добавила она.





Часовая зарядка среднего автомобиля стоит в Penny Market около 250 крон. «Penny не финансирует строительство станций, а лишь предоставляет место для их установки», — сказал Вацлав Шима, руководитель строительного отдела Penny. В магазинах Penny установлена 61 точка.





«У нас большие планы на следующий год с нашим партнером E.ON, сеть будет расширена за счет ультрабыстрых стендов в большинстве гипермаркетов, а количество точек увеличится более чем в два раза», — сказала представитель Globus Анета Турновска. Сейчас у Globus 64 станции, а в этом году добавится еще 16. В двух гипермаркетах Globus из 16 есть быстрая зарядка. Альберт также планирует работать над этим.





Чехия занимает 14-е место по количеству зарядных станций для электромобилей по сравнению с другими странами ЕС, сообщили в министерстве транспорта. В настоящее время объявлено пять конкурсов на получение субсидий на сумму более 2 миллиардов чешских крон для укрепления сети, говорится в сообщении. В рамках операционной программы «Транспорт 2021—2027» (OPT3) будет распределено до 6 миллиардов крон, сообщили в Министерстве транспорта.