Пьяный в стельку иностранец предложил взятку полицейским
3 января 2025
16:30
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Завершение года вряд ли хорошо запомнится 20-летнему иностранцу, который 29 декабря направлялся в Прагу на автомобиле Škoda Octavia по автостраде D11. Хотя он говорил полицейским, что выпил всего два бокала пива, проверку он провалил. Чтобы продолжить движение, нарушитель неоднократно предлагал полицейским деньги. Теперь мужчине предъявлены обвинения во взяточничестве и создании опасности в состоянии опьянения.
«Сотрудники полиции остановили мужчину около девяти часов вечера в воскресенье, потому что им позвонили по номеру 158 и сообщили, что он ведет себя опасно на дороге из деревни Коцбержа в сторону Яромержа. Он двигался по дороге зигзагами и даже выезжал на тротуар», — сказала пресс-секретарь полиции Ива Кормошова. Патруль догнал водителя около Смиржиц, на 104-м километре автострады D11 в направлении Праги.
«Тест на наркотики был отрицательным, но алкотестер показал положительный результат: почти 3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Повторный тест показал уже более 3 промилле, а третий — дополнительных 0,2», — утверждает Кормошова.
Полицейские задержали мужчину и отвезли его в больницу для медицинского освидетельствования и анализа крови, а затем в полицейский участок, где его поместили в камеру, чтобы он протрезвел.
Если судья признает его виновным, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до шести лет.
«Тест на наркотики был отрицательным, но алкотестер показал положительный результат: почти 3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Повторный тест показал уже более 3 промилле, а третий — дополнительных 0,2», — утверждает Кормошова.
Полицейские задержали мужчину и отвезли его в больницу для медицинского освидетельствования и анализа крови, а затем в полицейский участок, где его поместили в камеру, чтобы он протрезвел.
Если судья признает его виновным, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до шести лет.
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