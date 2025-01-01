Пьяный в стельку иностранец предложил взятку полицейским

«Сотрудники полиции остановили мужчину около девяти часов вечера в воскресенье, потому что им позвонили по номеру 158 и сообщили, что он ведет себя опасно на дороге из деревни Коцбержа в сторону Яромержа. Он двигался по дороге зигзагами и даже выезжал на тротуар», — сказала пресс-секретарь полиции Ива Кормошова. Патруль догнал водителя около Смиржиц, на 104-м километре автострады D11 в направлении Праги.



«Тест на наркотики был отрицательным, но алкотестер показал положительный результат: почти 3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Повторный тест показал уже более 3 промилле, а третий — дополнительных 0,2», — утверждает Кормошова.



Полицейские задержали мужчину и отвезли его в больницу для медицинского освидетельствования и анализа крови, а затем в полицейский участок, где его поместили в камеру, чтобы он протрезвел.



Если судья признает его виновным, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до шести лет.