Об этом сообщает российское информационное агентство «РИА Новости» на своем сайте со ссылкой на данные государственной статистики.





Германия остается главным поставщиком пива в Россию, несмотря на трехлетнее вторжение российских войск в Украину. Хотя в прошлом году немецкие пивоварни сократили экспорт на 24% по сравнению с предыдущим годом, Германия все равно поставила российским потребителям 105 300 тонн пива в период с января по октябрь. Вторым крупнейшим поставщиком является Чехия. Экспорт чешского пива в Россию в прошлом году вырос на 27% до 33 100 тонн.





«У чешских пивоваров нет этических сомнений в том, что прибыль стоит на первом месте, независимо от того, кто приносит деньги», — пишет польская газета Rzeczpospolita.





По данным Чешского статистического управления, в прошлом году с января по октябрь Чехия экспортировала в Россию почти 33 100 тонн пива, что эквивалентно почти 62 миллионам кружек. По сравнению с тем же периодом 2023 года это больше на 27%, говорит главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда. В прошлом году Россия была третьим по значимости направлением продаж чешского пива после Германии и Словакии. Стоимость пива, экспортированного в Россию с января по октябрь прошлого года, составила чуть более 819 миллионов крон.





«Несмотря на вторжение и связанные с ним западные санкции, Чехия в прошлом году экспортировала в Россию почти на 2 миллиона кружек пива больше, а его стоимость впервые в истории достигла одного миллиарда крон», — отметил экономист.





Китай также увеличил поставки пива в Россию. За первые десять месяцев прошлого года он переместился с шестого на третье место в рейтинге крупнейших поставщиков. Пекину удалось увеличить поставки пива в 1,6 раза, доведя объем экспорта до 29 800 тонн.





Четвертым по величине импортером пива в Россию после Китая является Литва с общим объемом поставок 24 300 тонн. Пятерку лидеров замыкает Бельгия (18 400 тонн), которая ранее занимала второе место. Она потеряла свою позицию из-за сокращения поставок на треть.





Польша заняла шестое место: польские пивоварни отправили в Россию 18 100 тонн пива. Латвия занимает седьмое место (16 500 тонн), Казахстан — восьмое (10 900 тонн), а Нидерланды — девятое (4 700 тонн). Завершает десятку Австрия с 2 300 тоннами пива.





Только датчане прекратили экспорт пива в Россию.





Российские производители пива, география экспорта которых значительно сократилась, пытаются увеличить поставки в дружественный Китай, сообщает сайт газеты «КоммерсантЪ». Крупнейшая российская пивоваренная компания «Балтика», которую Кремль отнял у датской Carlsberg, запускает отдельный бренд специально для китайского рынка. Второй по величине производитель пива в России разливает напитки для китайских партнеров на своем заводе в Хабаровске на Дальнем Востоке.





Однако китайцы предпочитают зарабатывать деньги, экспортируя пиво в Россию, а не покупая его там. С начала 2024 года они сократили импорт российского пива примерно на четверть.