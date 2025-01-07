Престижные квартиры в центре Праги выставлены на аукцион. Город хочет получить за них рыночную арендную плату

«Это пилотный проект, который должен показать, насколько реальным будет интерес граждан к такому виду аренды. Для нас важно, чтобы городской жилищный фонд удовлетворял потребности всех групп пражан», — сказала Александра Уджения (ODS), заместитель мэра Праги по вопросам жилищной политики.



«В то же время мы хотим эффективно использовать квартиры, которые не подходят для социального жилья, и предлагать их в аренду на рыночной основе», — добавила Уджения, подчеркнув прозрачность аукционов.



Около месяца назад городской совет утвердил правила этого метода продажи. Таким образом, победители аукционов смогут жить в центре столицы уже через несколько недель. Согласно заявлению муниципалитета, в аукционе участвовали квартиры, которые подходят для сдачи в аренду по рыночной арендной ставке из-за своего эксклюзивного расположения. Арендатор может получить адрес на Панской улице, на Труларжской улице в доме U Petržilků в Петрском квартале или на Школьской улице в террасном жилом доме u Ambrožů.



«Прага предлагает стандартные квартиры для пожилых людей или представителей так называемых поддерживаемых профессий, а теперь и для молодых семей. Но важно предложить жилье и другим группам людей, которые заинтересованы в аренде квартиры по рыночному принципу», — подтвердил заместитель мэра.



Со вчерашнего дня заинтересованные лица могут подавать заявки на участие в предстоящем первом туре электронного аукциона. «Основные условия для возможности участия в аукционе также указаны на сайте города Праги. Там же размещено краткое руководство по публичному конкурсу на аренду квартир», — сказал Вит Хофман, пресс-секретарь муниципалитета.



Для каждой квартиры будет установлена базовая арендная плата, а участники аукциона смогут участвовать в торгах и увеличивать свое предложение на сотни крон. Победителем аукциона станет участник, предложивший самую высокую арендную плату.