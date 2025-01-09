В эти выходные не ходят поезда между станциями метро Chodov и Pražského povstání.
11 января 2025
09:00
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11 и 12 января не будут ходить поезда на линии C пражского метрополитена между станциями «Ходов» и «Пражского повстани». Причина — модернизация технических средств безопасности. Поезда возобновят движение по этому участку в понедельник, 13 января, на выходных метро заменит ежедневная линия автобусов XC.
Посадка на автобусы на станции Ходов осуществляется на улице Розтыльской, на остановке маршрута 126 в направлении Nádraží Uhříněves. От Пражского восстания автобусы будут отправляться с улицы Деканска Винице I, примерно за 90 метров до перекрестка с улицей На Панкраци.
Плановые закрытия линии метро C на выходные не являются исключением. В последний раз движение поездов не осуществлялось в конце ноября между станциями Главный надражи и Влтавска. Причиной стала продолжающаяся реконструкция перекрытия на станции Флоренц.
Жителям Праги и гостям мегаполиса в настоящее время следует ожидать и других ограничений работы метрополитена. До конца этого года они не смогут пользоваться станцией метро «Ческоморавска» (линия B) и станцией метро «Панкрац» (линия C), которые находятся на реконструкции. В связи со строительством подъемника также ограничено движение на станции Радлицка линии B, через которую проходят поезда в направлении центра.
Плановые закрытия линии метро C на выходные не являются исключением. В последний раз движение поездов не осуществлялось в конце ноября между станциями Главный надражи и Влтавска. Причиной стала продолжающаяся реконструкция перекрытия на станции Флоренц.
Жителям Праги и гостям мегаполиса в настоящее время следует ожидать и других ограничений работы метрополитена. До конца этого года они не смогут пользоваться станцией метро «Ческоморавска» (линия B) и станцией метро «Панкрац» (линия C), которые находятся на реконструкции. В связи со строительством подъемника также ограничено движение на станции Радлицка линии B, через которую проходят поезда в направлении центра.
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