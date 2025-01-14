Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Замок Велеславин в Праге никто не захотел купить даже за 493 миллиона крон

Новости 420on
16 января 2025
14:00
284
На аукцион по продаже замка Велеславин в Праге 6 не было подано ни одной заявки, поэтому он был отменен. Управление по представлению интересов государства в имущественных вопросах (ÚZSVM) уже объявило, что объявит еще один аукцион по продаже замка, который в настоящее время предлагается за 493 млн крон.
ÚZSVM хотело, чтобы замковый комплекс с обширным парком стал частью передачи имущества между государством и Прагой. Мэрия отказалась от объекта из-за запрашиваемой цены. Территория используется Прагой 6 на условиях аренды.

На первом аукционе власти требовали за замок 580 млн крон, но никто не пришел на торги, как и сейчас, когда цена снизилась.

Замок в стиле барокко, построенный в первой половине XVIII века по планам барочного архитектора Килиана Игнаца Диентценхофера для императрицы Амалии Брауншвейгской, занимает площадь в три гектара. 

Последний раз он был отреставрирован в 1986 году, и новый владелец, по словам властей, рассчитывает на дальнейшую реконструкцию.

Главное здание замка в прошлом служило медицинским учреждением и санаторием.
замок Прага аукционы Чехия продажа недвижимости
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
16 ЯНВАРЯ 2025
338
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАКЛЮЧЕННЫХ СРЕДИ ВСЕХ СТРАН ЕС
11:30
16 ЯНВАРЯ 2025
401
ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ГОТОВИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ ЗА 34 МИЛЛИОНА КРОН. КОНТРАКТ ПОЛУЧИЛА КОМПАНИЯ СЫНА ЭКС-ЧЛЕНА ODS
10:30
16 ЯНВАРЯ 2025
859
ОБЩЕСТВО
«НАКОНЕЦ-ТО СГОРЕЛ РЕСТОРАН "У КОЙОТА"», — НАПИСАЛ МУЖЧИНА В FACEBOOK. ТЕПЕРЬ ОН ПОД ПРИЦЕЛОМ ПОЛИЦИИ
08:00
16 ЯНВАРЯ 2025
429
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ ПРИЕДЕТ В МОСКВУ С БОЛЬШОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ НА ПАРАД 9 МАЯ
21:00
15 ЯНВАРЯ 2025
2109
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ НЕОБЫЧНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ДЫРЫ
19:30
15 ЯНВАРЯ 2025
536
ОБЩЕСТВО
ПОЛИТИКАМ НУЖНО ПОТОРОПИТЬСЯ. ОНИ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЯНВАРСКИХ ЗАРПЛАТ
18:00
15 ЯНВАРЯ 2025
671
ЭКОНОМИКА
КОЛИЧЕСТВО ЧАСТНЫХ БАНКРОТСТВ ВЫРОСЛО
16:30
15 ЯНВАРЯ 2025
938
ЭКОНОМИКА
МИЛЛИОННЫЕ ШТРАФЫ ЗА ФИКТИВНЫЕ СКИДКИ: PENNY MARKET ЗАПЛАТИТ БОЛЬШЕ ВСЕХ
14:00
15 ЯНВАРЯ 2025
727
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ УНИЧТОЖИЛ ДОМ ЧЕШКИ, В КОТОРОМ ОНА ПРОЖИЛА БОЛЕЕ 40 ЛЕТ
13:00
15 ЯНВАРЯ 2025
990
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПЕТР ПАВЕЛ СНОВА ВЫСКАЗАЛСЯ В ПОДДЕРЖКУ ЭВТАНАЗИИ
22:00
14 ЯНВАРЯ 2025
1252
ПОЛИТИКА
«РОССИЯ БОЛЬШЕ НЕ СМОЖЕТ НАС ШАНТАЖИРОВАТЬ». ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО СТРАНА ГОТОВА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙТИ НА ЗАПАДНУЮ НЕФТЬ
18:00
14 ЯНВАРЯ 2025
980
ОБЩЕСТВО
ДВА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКА В АЭРОПОРТУ — И ХВАТИТ. RYANAIR СТРАДАЕТ ОТ ПЬЯНЫХ ПАССАЖИРОВ
15:00
14 ЯНВАРЯ 2025
1063
ПОЛИТИКА
ФИЦО ПОКА НИКАК НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОДНАЧИВАНИЕ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО. МОСКВА СЧИТАЕТ, ЧТО ОН НИКУДА НЕ ПОЕДЕТ
14:00
14 ЯНВАРЯ 2025
633
ЭКОНОМИКА
ŠKODA AUTO УВЕЛИЧИЛА ПРОДАЖИ НА 7 ПРОЦЕНТОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПРОДАЖИ ВСЕЙ VW GROUP УПАЛИ
10:30
14 ЯНВАРЯ 2025
1071
ПОЛИТИКА
ДЕСЯТЬ СТРАН ЕС, ВКЛЮЧАЯ ЧЕХИЮ, ПРИЗВАЛИ К ПОЛНОМУ ЗАПРЕТУ НА ИМПОРТ ГАЗА ИЗ РОССИИ