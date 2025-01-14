Замок Велеславин в Праге никто не захотел купить даже за 493 миллиона крон
16 января 2025
14:00
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На аукцион по продаже замка Велеславин в Праге 6 не было подано ни одной заявки, поэтому он был отменен. Управление по представлению интересов государства в имущественных вопросах (ÚZSVM) уже объявило, что объявит еще один аукцион по продаже замка, который в настоящее время предлагается за 493 млн крон.
ÚZSVM хотело, чтобы замковый комплекс с обширным парком стал частью передачи имущества между государством и Прагой. Мэрия отказалась от объекта из-за запрашиваемой цены. Территория используется Прагой 6 на условиях аренды.
На первом аукционе власти требовали за замок 580 млн крон, но никто не пришел на торги, как и сейчас, когда цена снизилась.
Замок в стиле барокко, построенный в первой половине XVIII века по планам барочного архитектора Килиана Игнаца Диентценхофера для императрицы Амалии Брауншвейгской, занимает площадь в три гектара.
Последний раз он был отреставрирован в 1986 году, и новый владелец, по словам властей, рассчитывает на дальнейшую реконструкцию.
Главное здание замка в прошлом служило медицинским учреждением и санаторием.
На первом аукционе власти требовали за замок 580 млн крон, но никто не пришел на торги, как и сейчас, когда цена снизилась.
Замок в стиле барокко, построенный в первой половине XVIII века по планам барочного архитектора Килиана Игнаца Диентценхофера для императрицы Амалии Брауншвейгской, занимает площадь в три гектара.
Последний раз он был отреставрирован в 1986 году, и новый владелец, по словам властей, рассчитывает на дальнейшую реконструкцию.
Главное здание замка в прошлом служило медицинским учреждением и санаторием.
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