Замок Велеславин в Праге никто не захотел купить даже за 493 миллиона крон

ÚZSVM хотело, чтобы замковый комплекс с обширным парком стал частью передачи имущества между государством и Прагой. Мэрия отказалась от объекта из-за запрашиваемой цены. Территория используется Прагой 6 на условиях аренды.



На первом аукционе власти требовали за замок 580 млн крон, но никто не пришел на торги, как и сейчас, когда цена снизилась.



Замок в стиле барокко, построенный в первой половине XVIII века по планам барочного архитектора Килиана Игнаца Диентценхофера для императрицы Амалии Брауншвейгской, занимает площадь в три гектара.



Последний раз он был отреставрирован в 1986 году, и новый владелец, по словам властей, рассчитывает на дальнейшую реконструкцию.



Главное здание замка в прошлом служило медицинским учреждением и санаторием.