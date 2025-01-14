В Праге подожгли автомобили волонтерской организации, помогающей украинцам



Сгоревшие автомобили — это два подержанных автомобилей MERCEDES, активно использовавшихся для нужд организации. Как сообщил источник, машины были задействованы в доставке еды, проведении встреч с пострадавшими и организации переговоров с компаниями, обманывающими мигрантов. В результате поджога пострадал и третий автомобиль, случайно припаркованный неподалеку.



Версии и ущерб

По предварительным данным, пожар мог быть организован представителями недобросовестных агентств, чья деятельность неоднократно подвергалась критике со стороны CNO. Волонтеры утверждают, что организация регулярно получает угрозы, что, возможно, связано с их правозащитной деятельностью.



Ущерб от поджога оценивается в 3 миллиона крон. Хотя автомобили были застрахованы, значительные убытки все равно наносят ущерб деятельности организации. В настоящий момент полиция расследует инцидент, и волонтеры призывают общественность помочь в сборе информации.





«Если вы стали свидетелем поджога или обладаете какими-либо данными о произошедшем, просим вас связаться с нами. За ценную информацию назначено вознаграждение», — заявили представители CNO. Контакты для связи: +420 604 824 733.



На грани риска

Организация Cizinec není otrok уже долгое время сталкивается с противодействием. Их деятельность направлена на защиту прав мигрантов, что часто вызывает недовольство среди нечестных посредников на рынке труда. Тем не менее, основатель и волонтеры CNO намерены продолжать свою работу, несмотря на угрозы и потери.



Полиция Праги продолжает следствие, и вся надежда — на неравнодушных граждан, которые могут помочь восстановить справедливость.