В Праге подожгли автомобили волонтерской организации, помогающей украинцам
16 января 2025
18:00
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На улице Filmařská в Праге произошел резонансный инцидент — неизвестные злоумышленники подожгли два автомобиля, принадлежащих друзьям организации Cizinec není otrok («Иностранец — не раб»). Эта волонтерская организация активно помогает украинским беженцам, предоставляя бесплатную юридическую поддержку, продукты питания и борясь с недобросовестными агентствами, которые эксплуатируют иностранных работников.
Сгоревшие автомобили — это два подержанных автомобилей MERCEDES, активно использовавшихся для нужд организации. Как сообщил источник, машины были задействованы в доставке еды, проведении встреч с пострадавшими и организации переговоров с компаниями, обманывающими мигрантов. В результате поджога пострадал и третий автомобиль, случайно припаркованный неподалеку.
Версии и ущерб
По предварительным данным, пожар мог быть организован представителями недобросовестных агентств, чья деятельность неоднократно подвергалась критике со стороны CNO. Волонтеры утверждают, что организация регулярно получает угрозы, что, возможно, связано с их правозащитной деятельностью.
Ущерб от поджога оценивается в 3 миллиона крон. Хотя автомобили были застрахованы, значительные убытки все равно наносят ущерб деятельности организации. В настоящий момент полиция расследует инцидент, и волонтеры призывают общественность помочь в сборе информации.
«Если вы стали свидетелем поджога или обладаете какими-либо данными о произошедшем, просим вас связаться с нами. За ценную информацию назначено вознаграждение», — заявили представители CNO. Контакты для связи: +420 604 824 733.
На грани риска
Организация Cizinec není otrok уже долгое время сталкивается с противодействием. Их деятельность направлена на защиту прав мигрантов, что часто вызывает недовольство среди нечестных посредников на рынке труда. Тем не менее, основатель и волонтеры CNO намерены продолжать свою работу, несмотря на угрозы и потери.
Полиция Праги продолжает следствие, и вся надежда — на неравнодушных граждан, которые могут помочь восстановить справедливость.
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