Откровенная антиреклама Чешской почты снискала славу в соцсетях
17 января 2025
19:30
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В социальных сетях пользуется успехом антиреклама чешской почты, которая содержит, пожалуй, все проступки, которые только можно придумать по отношению к ее услугам. Несмотря на то, что она отражает не очень лестное мнение об учреждении, предприятие, на котором работает около 20 000 человек, отнеслось к этому с юмором.
Несвоевременная доставка, мнимое отсутствие адресата, который фактически не имеет возможности получить посылку, и мученическая участь посещения отделений. Владимир Шпичка вместе с актерами Кларой Сухой, Николой Орозовичем и Элиашем Ержабеком решили воплотить все это и многое другое в выдуманной, но «искренней рекламе Чешской почты».
Поскольку все мы сталкиваемся с ее услугами, автор выразил надежду, что его ролик «сможет объединить нацию».
Так что если вы считаете, что самое приятное в посылке — это ее ожидание, реклама посвящена и вам. Ведь, как отметили создатели ролика, «кто не ждет, тот не чех».
Хотя Шпичка выразил опасение, что перевозчик может подать на него в суд за антирекламу, все оказалось совсем наоборот.
Почта Чехии не только без колебаний выложила ролик в социальные сети, но и написала о нем в легкой форме: «Мы хотели опубликовать видео еще вчера, но не стали портить себе репутацию».
Почта Чехии не только без колебаний выложила ролик в социальные сети, но и написала о нем в легкой форме: «Мы хотели опубликовать видео еще вчера, но не стали портить себе репутацию».
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