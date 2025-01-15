Откровенная антиреклама Чешской почты снискала славу в соцсетях



Несвоевременная доставка, мнимое отсутствие адресата, который фактически не имеет возможности получить посылку, и мученическая участь посещения отделений. Владимир Шпичка вместе с актерами Кларой Сухой, Николой Орозовичем и Элиашем Ержабеком решили воплотить все это и многое другое в выдуманной, но «искренней рекламе Чешской почты».





Поскольку все мы сталкиваемся с ее услугами, автор выразил надежду, что его ролик «сможет объединить нацию».





Так что если вы считаете, что самое приятное в посылке — это ее ожидание, реклама посвящена и вам. Ведь, как отметили создатели ролика, «кто не ждет, тот не чех».





Хотя Шпичка выразил опасение, что перевозчик может подать на него в суд за антирекламу, все оказалось совсем наоборот.



Почта Чехии не только без колебаний выложила ролик в социальные сети, но и написала о нем в легкой форме: «Мы хотели опубликовать видео еще вчера, но не стали портить себе репутацию».