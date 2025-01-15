Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Откровенная антиреклама Чешской почты снискала славу в соцсетях

Новости и статьи
17 января 2025
19:30
48
В социальных сетях пользуется успехом антиреклама чешской почты, которая содержит, пожалуй, все проступки, которые только можно придумать по отношению к ее услугам. Несмотря на то, что она отражает не очень лестное мнение об учреждении, предприятие, на котором работает около 20 000 человек, отнеслось к этому с юмором.

Несвоевременная доставка, мнимое отсутствие адресата, который фактически не имеет возможности получить посылку, и мученическая участь посещения отделений. Владимир Шпичка вместе с актерами Кларой Сухой, Николой Орозовичем и Элиашем Ержабеком решили воплотить все это и многое другое в выдуманной, но «искренней рекламе Чешской почты».

Поскольку все мы сталкиваемся с ее услугами, автор выразил надежду, что его ролик «сможет объединить нацию».

Так что если вы считаете, что самое приятное в посылке — это ее ожидание, реклама посвящена и вам. Ведь, как отметили создатели ролика, «кто не ждет, тот не чех».

Хотя Шпичка выразил опасение, что перевозчик может подать на него в суд за антирекламу, все оказалось совсем наоборот.

Почта Чехии не только без колебаний выложила ролик в социальные сети, но и написала о нем в легкой форме: «Мы хотели опубликовать видео еще вчера, но не стали портить себе репутацию».
Чешская почта почта реклама
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
17 ЯНВАРЯ 2025
281
ПОЛИТИКА
ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ
15:00
17 ЯНВАРЯ 2025
700
ПОЛИТИКА
«В ПЯТНИЦУ В КИЕВЕ? ХОРОШО, Я ЗДЕСЬ!». ВМЕСТО ФИЦО ПРИЕХАЛ ШИМЕЧКА
13:30
17 ЯНВАРЯ 2025
230
ЭКОНОМИКА
ЕВРОСТАТ: ИНФЛЯЦИЯ В ЕС В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛА ДО 2,7%, В ЧЕХИИ РОСТ ЦЕН СОСТАВИЛ 3,3%
09:00
17 ЯНВАРЯ 2025
656
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИД ЧЕХИИ: «МЫ ПОКУПАЕМ ИХ ИСТРЕБИТЕЛИ, МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ СТРАН ДЛЯ США»
08:00
17 ЯНВАРЯ 2025
454
ПОЛИТИКА
ФИЦО ЗАЯВИЛ, ЧТО СКОРО ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ
21:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1619
ОБЩЕСТВО
УЧЕНИК ОТКАЗАЛСЯ ПОЖАТЬ РУКУ ПРЕЗИДЕНТУ СЛОВАКИИ, И НАЧАЛАСЬ ТРАВЛЯ. ШКОЛЕ УГРОЖАЮТ, ЕЕ ОХРАНЯЕТ ПОЛИЦИЯ
18:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1252
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ПОДОЖГЛИ АВТОМОБИЛИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩЕЙ УКРАИНЦАМ
17:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1039
ОБЩЕСТВО
В СЛОВАКИИ УЧЕНИК ГИМНАЗИИ НАПАЛ С НОЖОМ НА ЛЮДЕЙ: ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ДВОЕ ПОГИБШИХ
16:30
16 ЯНВАРЯ 2025
564
ЭКОНОМИКА
НОВЫЕ СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДИСКРИМИНАЦИОННЫ
14:00
16 ЯНВАРЯ 2025
1733
ОБЩЕСТВО
ЗАМОК ВЕЛЕСЛАВИН В ПРАГЕ НИКТО НЕ ЗАХОТЕЛ КУПИТЬ ДАЖЕ ЗА 493 МИЛЛИОНА КРОН
12:30
16 ЯНВАРЯ 2025
853
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАКЛЮЧЕННЫХ СРЕДИ ВСЕХ СТРАН ЕС
11:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1040
ПОЛИТИКА
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ГОТОВИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ ЗА 34 МИЛЛИОНА КРОН. КОНТРАКТ ПОЛУЧИЛА КОМПАНИЯ СЫНА ЭКС-ЧЛЕНА ODS
10:30
16 ЯНВАРЯ 2025
1510
ОБЩЕСТВО
«НАКОНЕЦ-ТО СГОРЕЛ РЕСТОРАН "У КОЙОТА"», — НАПИСАЛ МУЖЧИНА В FACEBOOK. ТЕПЕРЬ ОН ПОД ПРИЦЕЛОМ ПОЛИЦИИ
08:00
16 ЯНВАРЯ 2025
679
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР СЛОВАКИИ ПРИЕДЕТ В МОСКВУ С БОЛЬШОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ НА ПАРАД 9 МАЯ
21:00
15 ЯНВАРЯ 2025
3086
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ НЕОБЫЧНЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ДЫРЫ