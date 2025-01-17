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Прага планирует получить разрешение на строительство копии Либенского моста в следующем году

Новости 420on
21 января 2025
11:30
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Пражский городской совет планирует завершить подготовку документации для получения разрешения на строительство копии Либенского моста к концу этого года. В следующем году планируется получить разрешение на строительство.
Изначально мэрия хотела реконструировать исторический мост через Влтаву, но оказалось, что он находится в худшем состоянии, чем предполагалось. Это будет копия сооружения на оригинальных опорах. Из-за этого приходится обращаться за новым разрешением на строительство. Тем временем город, а точнее компания «Техническое управление коммуникаций», проводит работы, соответствующие первоначальному плану, на основе более раннего проекта и тендера: например, снос и строительство нового намывного моста для защиты дороги от наводнений. Рабочие снесли его в прошлом году, и вскоре город должен получить разрешение на строительство его замены. Затем будут проведены другие работы на тех частях моста, которые находятся на берегу.

Муниципалитет также планирует реконструировать другие мосты, находящиеся в плохом состоянии. Кроме того, муниципалитет завершает строительство Дворецкого моста между Прагой 4 и Прагой 5, который должен быть введен в эксплуатацию через год. Также планируется строительство Роганского моста, который соединит Голешовице и Карлин.
Чехия мост Прага реконструкция
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