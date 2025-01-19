Прага объявит тендер на реконструкцию открытого природного бассейна «Мотол». Требования местных жителей остались без внимания

Природный бассейн в Мотоле — один из самых чистых и популярных в Праге. В почти неизменном виде он уже несколько десятилетий служит посетителям для отдыха и занятий спортом. И жители Праги 5, и активисты местного объединения «Гомолка-Мотол», и владелец объекта — Пражский городской совет, согласны с тем, что он находится в технически неудовлетворительном состоянии и что реконструкция действительно необходима. Но на этом все заканчивается.



Муниципалитет намерен снести существующие постройки и заменить их новым двухэтажным зданием с рестораном, сауной и велнес-центром, рассчитанным на круглогодичное функционирование. Местным жителям, которые, по их словам, боролись против чрезмерно большого и дорогостоящего строительства многочисленными комментариями, протестами и петицией с более чем 2 000 подписей, не удалось отменить решение муниципалитета.



«Это мегапроект прямо противоречит тому, ради чего люди приходят сюда сегодня, — природной атмосфере. Более того, новое двухэтажное здание похоже на автобусную станцию», — говорит Шарка Мала из ассоциации «Гомолка-Мотол», которая принимала самое активное участие в борьбе.



Даже члены совета Праги 5 не удовлетворены результатом. «По нашему мнению, предложенное здание могло бы лучше соответствовать характеру окружающей среды и иметь меньший объем, что привело бы к снижению строительных и эксплуатационных расходов», — говорит Алена Яндьуркова, член совета и член Спортивной комиссии.



«Мы с самого начала говорили, что не видим возможности для уступок. Одноэтажное здание — это абсолютное условие для круглогодичной работы, которую мы, пражане, хотим там видеть», — объясняет советник Яна Комрскова, добавляя, что в отношении некоторых других требований они пошли навстречу местным жителям.



Однако уступки, которых удалось добиться, незначительны.



«Нам удалось лучше решить вопрос со входом в бассейн, чтобы сделать его более удобным и безопасным для посетителей. Мы посадили новые деревья и сделали зеленую крышу. Мы также решили перенести само здание на несколько метров к северу от воды, чтобы у посетителей было больше места на берегу», — рассказала Комрскова. Однако для противников нового бассейна этот результат — всего лишь маргиналии в многолетней борьбе.



Согласно утвержденному вчера документу, строительство будет вестись в соответствии с первоначальными планами и в первоначально запланированном масштабе. Ожидается, что победитель открытого тендера начнет строительство в конце этого года. Новый бассейн откроется для посетителей весной 2026 года.