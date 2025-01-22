Стала известна цена на новую Tesla Model Y в Чехии
24 января 2025
21:00
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Местный дилерский центр Tesla опубликовал официальную информацию и обнародовал первую чешскую цену на обновленную версию бестселлера Tesla Model Y. Этот семейный внедорожник будет доступен в полноприводной версии с 340 лошадиными силами по цене от 1 529 900 крон. Позже появятся варианты с батареей меньшей емкости и приводом на одну ось. Таким образом, цена будет ниже на несколько сотен тысяч крон.
Вышеупомянутая версия Long Range Dual Motor развивает максимальную скорость 201 километр в час и разгоняется с нуля до 60 за 4,3 секунды.
По сравнению с оригинальной версией, которая была впервые представлена пять лет назад, у новой Tesla Y изменился дизайн передней и задней частей. Аэродинамика улучшена, а сам автомобиль выглядит более современно, например, благодаря горизонтальным световым полосам.
Внутри он должен быть более акустически комфортным. Практически все источники шума были улучшены на 20%.
В салоне появились более качественные материалы, а также новая вентиляция передних сидений. Изображение с фронтальной камеры должно быть более четким, иметь больший угол обзора и не запотевать благодаря подогреву.
По сравнению с оригинальной версией, которая была впервые представлена пять лет назад, у новой Tesla Y изменился дизайн передней и задней частей. Аэродинамика улучшена, а сам автомобиль выглядит более современно, например, благодаря горизонтальным световым полосам.
Внутри он должен быть более акустически комфортным. Практически все источники шума были улучшены на 20%.
В салоне появились более качественные материалы, а также новая вентиляция передних сидений. Изображение с фронтальной камеры должно быть более четким, иметь больший угол обзора и не запотевать благодаря подогреву.
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