Украинку и ее сына судят за мошенничество с жилищными пособиями для беженцев

Оба долгое время жили в Остраве и, согласно обвинительному заключению, использовали военный конфликт в Украине для своего обогащения. Дело рассматривает окружной суд Остравы, а приговор будет объявлен в феврале.





Дело происходило вскоре после начала войны в Украине, когда беженцы из зоны боевых действий направлялись в Европу. В то время чешское государство выдавало так называемые солидарные пособия людям, которые предоставляли жилье беженцам. Согласно обвинительному заключению, этим злоупотребляли Наталья Валерьевна Скаркова и ее сын Сергей Ткач.





«В общей сложности они подали 170 заявлений на украинцев, но они не были размещены. Таким образом, они незаконно получили более 1 миллиона чешских крон», — сказала прокурор Вероника Кохова, добавив, что еще полмиллиона остались на стадии покушения.





У пары не было прав собственности или аренды на квартиры, в которых их соотечественники должны были найти убежище. Полиция была предупреждена об этом случае центром занятости, который обнаружил мошенничество благодаря своим механизмам контроля.





Оба обвиняемых до сих пор не наказаны и уже давно живут в Чехии. Они сожалеют о содеянном. «Они были виновны и с самого начала были заинтересованы в том, чтобы возместить весь ущерб, что они и сделали», — сказал прокурор, который предлагает только условное наказание на основании сделки о признании вины. Вердикт не был объявлен судом в четверг и будет вынесен только 24 февраля.