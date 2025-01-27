Глава МВД Чехии поддержал создание центров возвращения украинских беженцев на родину

По словам Чернышова, цель состоит в том, чтобы мотивировать беженцев вернуться в страну для послевоенного восстановления. Аналогичные центры должны быть созданы в Германии и Польше.



По словам пресс-секретаря МВД Адама Рёзлера, глава ведомства заверил Чернышова, что Чехия продолжает поддерживать Украину. «Наш стратегический интерес — это сильная и единая Украина. Мы понимаем, что победа над Россией и послевоенное восстановление страны не могут быть достигнуты без возвращения ее граждан в свои дома. Мы полностью поддерживаем намерение мотивировать украинских граждан к возвращению и создание центров единства», — заявил Ракушан.



По его словам, необходимо уточнить объем предлагаемых услуг и конкретные правила. В Чешской Республике также существует национальная система поддержки возвращения беженцев.



Система временной защиты



По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время в Чехии находятся почти четыреста тысяч беженцев из Украины, имеющих временную защиту. Эта защита, которая позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда, до сих пор была продлена в рамках Европейского союза до марта следующего года. В первой половине этого года должно стать ясно, как эта система будет действовать в рамках ЕС.



«По мнению Чешской Республики, крайне важно немедленно приостановить действие временной защиты для вновь прибывших в случае прекращения огня, чтобы не было риска дальнейшего выезда украинцев за границу», — сказал Рёзлер. Он также напомнил о новом законе, который среди прочего должен ввести возможность специального долгосрочного проживания беженцев в Чехии. Теперь норма должна быть передана на подпись президенту.