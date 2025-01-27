Украинец в Чехии надругался над женой и изнасиловал падчерицу, он отсидит в тюрьме семь лет

Согласно материалам дела, В.Л. систематически подвергал физическому и психологическому насилию свою сожительницу, с которой проживал в городе Аш Хебского района, на протяжении около двух лет.



«Он обзывал ее вульгарными словами, говорил, что она шлюха, свинья и что такие ублюдки не должны жить. Он неоднократно избивал женщину, приставлял ей нож к горлу, бил жертву кулаками по телу и голове или ногами на полу», — рассказал прокурор.



33-летняя женщина попала в руки врачей с синяками и ушибами после последнего нападения в ноябре прошлого года. Кроме того, на ее руке была обнаружена колотая рана, нанесенная ранее.



Согласно материалам дела, В.Л. также неоднократно насиловал свою падчерицу, которой сейчас 14 лет. «Не менее десяти раз он совершал с ней анальный секс и соитие. Жертва сопротивлялась, плакала, умоляла его оставить ее», — заявил прокурор.



Украинец познакомился со своей партнершей в 2019 году в Украине и жил вместе с ней и семью ее детьми. После пожара в Украине он уехал на заработки в Чехию, но работал нелегально. Когда началась война, женщина и семь детей последовали за ним в Ашу.



По словам обвиняемого, проблемы начались у него на родине. «Моя жена не ходила на работу, стала часто пить водку. Я сказал ей, чтобы она прекратила», — подчеркнул он. Позже она якобы начала принимать метамфетамин и не заботилась о домашнем хозяйстве. Украинец признался, что бил жену и физически наказывал детей. Однако он отрицает, что нападал на нее с ножом. Он якобы хотел лишь напугать ее и случайно ранил в руку. Он также признался, что несколько раз пробовал наркотики.



V. Л., однако, отрицал, что изнасиловал свою падчерицу. «Нет, я этого не делал. Ее изнасиловали двое цыган в лесу, когда она шла домой из школы», — сказал он. По его словам, это был план мести со стороны матери, чтобы посадить его в тюрьму.



Свидетель рассказал суду, что семья якобы действовала как секта. «У них были разные правила, например, что они должны были все делать вместе. Это было странно», — рассказала женщина. По ее словам, обвиняемый ежедневно выпивал и несколько раз грубо и вульгарно выражался в ее адрес. Однажды он даже взял молоток и угрожал ей. «Он обидел мою дочь, она получила от него пощечину», — поделилась она. Она добавила, что другие жильцы обижались на В. Л. пожаловалась и позже написала петицию из-за его поведения.