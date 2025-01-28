Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Ущерб по делу чешско-украинской банды фальшивых банкиров превысил 100 миллионов крон

Новости 420on
30 января 2025
14:00
367
Сумма ущерба по делу чешско-украинской банды фальшивых телефонных банкиров превысила 100 миллионов чешских крон. Полиция расширила обвинение 20-ти подозреваемых еще почти на 350 эпизодов, в общей сложности расследуется около 500 преступлений.
Об этом сообщила Ива Кормошова, пресс-секретарь полиции Градца Кралове. На данный момент, по словам полицейских, ущерб может исчисляться десятками миллионов крон. Прошлой весной полиция оценивала ущерб в 30 миллионов чешских крон.

В апреле этого года полиция совместно с украинскими коллегами ликвидировала банду. По словам преступников, банда занималась мошенничеством с октября 2022 г. Колл-центр располагался в Одессе. Звонившие были чехами, которых завербовала в Чехии 50-летняя жительница Чехии. 

Изначально в группе было 24 обвиняемых, некоторые из которых были арестованы в Украине. По словам пресс-секретаря, впоследствии уголовное преследование четырех обвиняемых было прекращено.

Весной прошлого года сотрудники полиции депортировали из Украины в Чехию семерых подозреваемых чехов. Украинская полиция задержала 17 украинцев в ходе операции, согласованной с чешской полицией. По данным украинской полиции, мошенничество было организовано 40-летним украинцем.

Кормошова сообщила, что на данный момент следственное дело содержит почти 170 папок. «Только постановление о продлении уголовного преследования насчитывает почти 90 страниц», — сказала она.

Обвиняемым, 10 из которых находятся под стражей, в случае вынесения обвинительного приговора грозит до 13,5 лет лишения свободы. Следователи обвиняют их в участии в организованной преступной группе, мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителю информации.

По данным полиции, наибольший ущерб банда нанесла 76-летней женщине, которая лишилась почти 2,85 миллиона чешских крон. Другой крупный ущерб полиция зафиксировала для 74-летней женщины и 58-летнего мужчины, каждый из которых потерял по 875 000 чешских крон.

Члены банды, совершавшие телефонные звонки, выдавали себя за сотрудников Чешского национального банка. Они говорили жертвам, что их счета были взломаны и что им необходимо перевести свои сбережения на так называемый спасательный счет. В некоторых случаях они обманом заставляли жертв установить программное обеспечение для удаленного управления, предоставляя им неограниченный доступ к интернет-банкингу.

Обманутые люди теряли не только свои сбережения, но и деньги от кредитов, которые они вроде бы сами оформляли. Обвиняемые обычно переводили деньги со счетов жертв на счета преимущественно украинцев, проживающих в Чехии, которые, в свою очередь, снимали деньги в банкоматах и передавали их другим людям.

По данным полиции, лишь несколько человек не были лишены бандой своих денег. «Например, одной женщине удалось отказаться от перевода на чужой счет и завершить разговор после первоначального давления, когда она переводила деньги только между своими счетами. Двум людям удалось заблокировать свои банковские операции до того, как деньги покинули их счета», — сказала пресс-секретарь. Еще один человек, подвергшийся нападению, защитился, намеренно заполнив неправильный идентификационный номер, что не позволило ему получить одобрение на кредит в размере 400 000 чешских крон.
Чехия мошенничество банки полиция
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
30 ЯНВАРЯ 2025
206
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЕ СМИ: КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РУМЫНИИ СЧИТАЕТ УКРАИНУ ФИКТИВНЫМ ГОСУДАРСТВОМ И ХОЧЕТ РАЗДЕЛИТЬ ЕЕ С ВЕНГРИЕЙ, РОССИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ
13:00
30 ЯНВАРЯ 2025
275
ЭКОНОМИКА
МИНФИН ЧЕХИИ СНИЗИЛ ОЦЕНКУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ В 2025 ГОДУ
11:30
30 ЯНВАРЯ 2025
619
ОБЩЕСТВО
ГЛАВНАЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА БУДЕТ ЗАКРЫТА НА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ
10:00
30 ЯНВАРЯ 2025
477
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПОДОЗРЕВАЕТ ЧЕШСКУЮ КОЛЛЕГИЮ АДВОКАТОВ В ДЕЛЕ О ХИЩЕНИИ 153 МИЛЛИОНА КРОН СО СЧЕТОВ ЭСКРОУ
09:00
30 ЯНВАРЯ 2025
443
ОБЩЕСТВО
ЗАМОРОЗКИ ВЕРНУТСЯ В ЧЕХИЮ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ, МЕСТАМИ ВЫПАДЕТ СНЕГ. НОЧЬЮ ВОЗМОЖЕН ГОЛОЛЕД
22:00
29 ЯНВАРЯ 2025
687
ОБЩЕСТВО
В ПРОШЛОМ ГОДУ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, НЕЛЕГАЛЬНО НАХОДЯЩИХСЯ В ЧЕХИИ
18:00
29 ЯНВАРЯ 2025
633
ОБЩЕСТВО
СТАТИСТИКИ НАМЕРЕНЫ ВНОВЬ ОБОЙТИ ЧЕШСКИЕ СЕМЬИ. ЧТО ОНИ СПРОСЯТ?
15:00
29 ЯНВАРЯ 2025
1278
ПОЛИТИКА
ССОРАМ ФИЦО С ЗЕЛЕНСКИМ НЕТ КОНЦА
14:00
29 ЯНВАРЯ 2025
2261
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЕЦ В ЧЕХИИ НАДРУГАЛСЯ НАД ЖЕНОЙ И ИЗНАСИЛОВАЛ ПАДЧЕРИЦУ, ОН ОТСИДИТ В ТЮРЬМЕ СЕМЬ ЛЕТ
11:30
29 ЯНВАРЯ 2025
1068
ЭКОНОМИКА
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ ИНВЕСТИРУЕТ МИЛЛИАРДЫ ЕВРО В БИТКОИН. КАК САЛЬВАДОР И БУТАН
22:00
28 ЯНВАРЯ 2025
2525
ОБЩЕСТВО
ГЛАВА МВД ЧЕХИИ ПОДДЕРЖАЛ СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ ВОЗВРАЩЕНИЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ НА РОДИНУ
19:30
28 ЯНВАРЯ 2025
683
ОБЩЕСТВО
КОЛЛЕКТОРСКИЕ АГЕНТСТВА: ДОЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, НЕ ВЫПЛАЧИВАЮЩИХ ДОЛГИ, РАСТЕТ
18:00
28 ЯНВАРЯ 2025
961
ПОЛИТИКА
ЭТО БЫЛ НЕ КИЕВ. УКРАИНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО ПРЕДПОЛОЖИЛО, ЧТО СЛОВАЦКИЙ КАДАСТР АТАКОВАЛИ РОССИЯНЕ
15:00
28 ЯНВАРЯ 2025
1719
ПОЛИТИКА
ОНИ ПРОСТО НЕ ЯВИЛИСЬ. ПОПЫТКА ОТПРАВИТЬ В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИЦО ПРОВАЛИЛАСЬ
14:00
28 ЯНВАРЯ 2025
572
ОБЩЕСТВО
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ЧЕХИИ 28 ЯНВАРЯ СИНОПТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР