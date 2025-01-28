Ущерб по делу чешско-украинской банды фальшивых банкиров превысил 100 миллионов крон

Об этом сообщила Ива Кормошова, пресс-секретарь полиции Градца Кралове. На данный момент, по словам полицейских, ущерб может исчисляться десятками миллионов крон. Прошлой весной полиция оценивала ущерб в 30 миллионов чешских крон.





В апреле этого года полиция совместно с украинскими коллегами ликвидировала банду. По словам преступников, банда занималась мошенничеством с октября 2022 г. Колл-центр располагался в Одессе. Звонившие были чехами, которых завербовала в Чехии 50-летняя жительница Чехии.





Изначально в группе было 24 обвиняемых, некоторые из которых были арестованы в Украине. По словам пресс-секретаря, впоследствии уголовное преследование четырех обвиняемых было прекращено.





Весной прошлого года сотрудники полиции депортировали из Украины в Чехию семерых подозреваемых чехов. Украинская полиция задержала 17 украинцев в ходе операции, согласованной с чешской полицией. По данным украинской полиции, мошенничество было организовано 40-летним украинцем.





Кормошова сообщила, что на данный момент следственное дело содержит почти 170 папок. «Только постановление о продлении уголовного преследования насчитывает почти 90 страниц», — сказала она.





Обвиняемым, 10 из которых находятся под стражей, в случае вынесения обвинительного приговора грозит до 13,5 лет лишения свободы. Следователи обвиняют их в участии в организованной преступной группе, мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерной системе и носителю информации.





По данным полиции, наибольший ущерб банда нанесла 76-летней женщине, которая лишилась почти 2,85 миллиона чешских крон. Другой крупный ущерб полиция зафиксировала для 74-летней женщины и 58-летнего мужчины, каждый из которых потерял по 875 000 чешских крон.





Члены банды, совершавшие телефонные звонки, выдавали себя за сотрудников Чешского национального банка. Они говорили жертвам, что их счета были взломаны и что им необходимо перевести свои сбережения на так называемый спасательный счет. В некоторых случаях они обманом заставляли жертв установить программное обеспечение для удаленного управления, предоставляя им неограниченный доступ к интернет-банкингу.





Обманутые люди теряли не только свои сбережения, но и деньги от кредитов, которые они вроде бы сами оформляли. Обвиняемые обычно переводили деньги со счетов жертв на счета преимущественно украинцев, проживающих в Чехии, которые, в свою очередь, снимали деньги в банкоматах и передавали их другим людям.





По данным полиции, лишь несколько человек не были лишены бандой своих денег. «Например, одной женщине удалось отказаться от перевода на чужой счет и завершить разговор после первоначального давления, когда она переводила деньги только между своими счетами. Двум людям удалось заблокировать свои банковские операции до того, как деньги покинули их счета», — сказала пресс-секретарь. Еще один человек, подвергшийся нападению, защитился, намеренно заполнив неправильный идентификационный номер, что не позволило ему получить одобрение на кредит в размере 400 000 чешских крон.