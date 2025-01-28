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В выходные в Праге закроют участок метро на линии С

Новости 420on
31 января 2025
09:00
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В связи с реконструкцией сигнального оборудования Транспортное предприятие Праги (DPP) остановит движение поездов на линии С между станциями Muzeum и Kačerov в субботу, 1 февраля, и воскресенье, 2 февраля.
«На время перерыва в работе метрополитена DPP введет альтернативный автобусный сервис XC на участке между станциями Hlavní nádraží и Kačerov. Следующий этап модернизации оборудования СЦБ на самом старом участке линии С DPP планирует провести в начале летних каникул», — сообщила пресс-секретарь DPP Анета Рехкова, добавив, что летом ремонтные работы будут проводиться на на участке Pankrac — Vyšehrad.

Транспортная компания начала постепенную полную замену так называемых релейных станций и устройств безопасности на линии на современные электронные блокировки на всем участке Háje-Vltavska в прошлом году. 

«DPP ожидает, что модернизация оборудования на линии C, которая является необходимым условием для предстоящей автоматизации всей линии C, будет завершена в 2027 году», — сказала Ржехкова.
метро Чехия Прага
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