В выходные в Праге закроют участок метро на линии С

«На время перерыва в работе метрополитена DPP введет альтернативный автобусный сервис XC на участке между станциями Hlavní nádraží и Kačerov. Следующий этап модернизации оборудования СЦБ на самом старом участке линии С DPP планирует провести в начале летних каникул», — сообщила пресс-секретарь DPP Анета Рехкова, добавив, что летом ремонтные работы будут проводиться на на участке Pankrac — Vyšehrad.



Транспортная компания начала постепенную полную замену так называемых релейных станций и устройств безопасности на линии на современные электронные блокировки на всем участке Háje-Vltavska в прошлом году.



«DPP ожидает, что модернизация оборудования на линии C, которая является необходимым условием для предстоящей автоматизации всей линии C, будет завершена в 2027 году», — сказала Ржехкова.